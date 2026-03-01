Colo Colo no pudo dar el salto a la cima del torneo y lamenta una dura derrota en el Superclásico ante la U de Chile. Sin embargo y más allá de análisis, Fernando Ortiz no tuvo dudas en que el partido no pasó por el juego, sino por un hombre en particular: el árbitro.

El técnico del Cacique disparó y con todo luego de la caída frente al Romántico Viajero en el Estadio Monumental. Sin esconder su molestia, el DT le tiró toda la artillería a Cristián Garay por su desempeño.

Y es que según explicó el estratega albo, los cobros del juez favorecieron más al elenco estudiantil. De hecho, lo apuntó como el principal responsable del desastre en el Superclásico.

Fernando Ortiz incendia todo contra el arbitraje tras caer con Colo Colo en el Superclásico ante la U

Para Fernando Ortiz, ningún análisis que se haga tiene sentido luego de lo hecho por el árbitro Cristián Garay. El Superclásico se quedó en manos de la U de Chile en un duelo en el que Colo Colo fue puras críticas contra el juez.

Fernando Ortiz se quejó y con todo del arbitraje en el Superclásico que se llevó la U ante Colo Colo. Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Apenas terminó el encuentro, el técnico albo conversó con TNT Sports y le dio sin piedad al encargado de impartir justicia en la cancha. “Convirtieron, nosotros no pudimos de la llegadas que tuvimos y está a la vista. Acepto la derrota porque hay que aceptarla, pero creo que el protagonismo no fue de uno ni de otro, sino de una persona“, lanzó.

Ante esta declaración, Fernando Ortiz fue consultado de vuelta por sus dardos y apagó el fuego con bencina. “Millones de faltas, no amonestan a jugadores de ellos. Falta tras falta… sacaremos conclusiones”.

ver también Tabla de posiciones: la U vuelve a rugir en el Monumental y deja sin liderato a Colo Colo

El Tano no se quedó ahí y dijo que “sin duda” Cristián Garay fue clave para el resultado del encuentro. “A nadie le gusta perder, menos un clásico. Hay que prepararnos en la semana para el partido siguiente”, sentenció el DT.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar para ver si es que esto es denunciado en el Tribunal de Disciplina. Ya en ocasiones anteriores se ha actuado de oficio y al Eterno Campeón le ha tocado pedir perdón, como pasó con Jorge Almirón el año pasado.

Fernando Ortiz dispara con todo contra el arbitraje en el Superclásico que Colo Colo perdió ante la U. El técnico evita asumir su responsabilidad y se le tira encima una pesada mochila a Cristián Garay.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Tras el Superclásico ante la U, Fernando Ortiz llega a los 14 partidos oficiales al mando de Colo Colo. En ellos ha conseguido 7 triunfos, 1 empate y 6 derrotas, con 19 goles a favor y 17 en contra.

Publicidad

Publicidad

ver también “En Pedrero…”: el aterrador recibimiento de Colo Colo a Juan Martín Lucero previo al Superclásico con la U

En resumen, Fernando Ortiz disparó contra el arbitraje tras perder con Colo Colo por…