Código promocional Rabona REDVIP: 100% de tu depósito hasta $120,000 CLP

Con el código promocional Rabona los usuarios de Chile podrán crear una cuenta nueva en el operador y así disfrutar de toda la experiencia de las apuestas.

¿Qué ofrece el código promocional Rabona?

Usar el código de bono Rabona te permite reclamar las ofertas de bienvenida con las que cuenta este operador. Se trata de atractivos bonos para usar en deportes o casino.

Desbloquea los beneficios de los bonos de bienvenida al crear una cuenta nueva, pues estos son exclusivos para los usuarios que completen su primer depósito.

Podrás elegir la oferta que más te llame la atención o se ajuste a tu modelo de juego, pues la casa de apuestas te entregará un bono para apuestas deportivas o el de juegos de casino:

Rabona Chile Descripción de la oferta Codigo promocional Deportes 100% hasta $120,000 + $10,000 CPL en freebet REDVIP Casino 100% hasta $425,000 CLP + 200 giros gratis + 1 Bonus Crab REDVIP

¿Cómo conseguir el mejor bono Rabona con el código? Paso a Paso

La casa de apuestas ofrece una agradable plataforma en la que puedes registrarte al crear una cuenta de usuario usando el código promocional Rabona.

Para conseguirlo solo debes seguir los siguientes pasos, los cuales te guiarán en el proceso de la creación de tu cuenta nueva. El código de bono Rabona es fundamental para recibir bonos y otras promociones:

Visita el portal de Rabona Chile desde este o los enlaces del artículo Presiona el botón ‘Registrarse’ Elige el bono de bienvenida o escribe el código promocional Rabona Rellena el formulario de registro Finaliza el proceso haciendo clic en ‘Crear cuenta’

Tomada de Rabona CL

¿Cuáles son los beneficios de registrarse con el código promocional de Rabona?

Para que tengas una buena experiencia al apostar en línea en deportes y casino deberías considerar el código promocional Rabona Chile.

Al momento de registrarte, utilizar este código te permite crear una cuenta nueva de usuario fácilmente, y con ella reclamar primeramente el bono de bienvenida para el apartado en el que quieras utilizarlo.

Recuerda que el bono para deportes es una promoción en la que se duplicará el monto de tu primer depósito al 100% y por hasta $120,000 CPL.

Entre tanto, el de casino es un bono de bienvenida Rabona igualmente generoso y amplio, que te entrega el 100% de tu depósito por hasta $425,000 CLP, e incluye 200 giros gratis y 1 Bonus Crab.

Además de eso, el operador te entregará los siguientes beneficios gracias al código de bono Rabona. Recuerda que usarlo es exclusivo para clientes nuevos y mayores de 18 años:

Promociones adicionales: después de usar el bono de bienvenida podrás acceder a otras promociones Monto mínimos para tu primer depósito: podrás acceder al bono de bienvenida depositando apenas $5,000 CLP Bajo requisito de apuesta: para liberar el bono de apuestas deportivas necesitas apostar seis veces (6X) el monto de tu depósito + el bono Disponible en app y web: el código promocional Rabona está disponible para reclamar en la app móvil y en la versión de escritorio Gran cantidad de métodos de pago: realiza tus depósitos en cualquiera de los 23 métodos de pago disponibles que incluyen las transferencias bancarias o las criptomonedas. En cuanto a los retiros, son 15 las opciones habilitadas

Tomada de Rabona CL

Otras promociones de Rabona Chile

Después de usar el bono de bienvenida para cualquiera de los dos apartados, tendrás la opción de utilizar cualquiera de las ocho promociones adicionales para deportes, mientras que para casino son seis promociones más.

Betbuilder sin riesgo del 50% hasta 50 dólares

Realiza una apuesta utilizando la opción de ‘Bet Builder’ en eventos admitidos del apartado de deportes. Estas deben ser de cuota 1.70 o superior y ser resueltas, además de que el monto apostado debe ser de 20 dólares o su equivalente en CLP.

Si tu primera apuesta del día usada con el creador de apuestas (Bet builder) termina en derrota, el operador te dará un bono del 50% del monto perdido y por hasta 50 dólares o su equivalente en CLP.

Bono de reembolso del 10% hasta $425,000 CLP

Accede a la sección de ‘Promociones’ y selecciona ‘Obtener’ bono’ para usar esta oferta. El monto del bono es igual al 10% del valor total de las pérdidas en tus apuestas deportivas durante el periodo de clasificación.

Podrás recibir un bono de reembolso desde los 20 dólares hasta los 500 dólares, o su equivalente en pesos chilenos.

Pago anticipado en apuestas de fútbol

Al igual que todas las promociones y bonos, solo están disponibles para los usuarios registrados y mayores de 18 años. El pago anticipado en fútbol es una promoción válida solo para apuestas pre partido.

Entonces, deberás hacer tu jugada exclusivamente en con apuestas simples, múltiples, de sistema y de Bet Builder. Si el equipo que seleccionaste consigue una ventaja de dos goles en cualquier momento del partido, entonces ganarás automáticamente tu apuesta.

Si eliges esta promoción para otros deportes, entonces deberás saber que para ganar este tipo de jugadas en béisbol, tu equipo debe tomar una ventaja de cinco carreras. En fútbol americano de 17 puntos, y en baloncesto de 20, así como en hockey sobre hielo, el equipo seleccionado debe tomar la ventaja de tres goles.

Pros y contras del código de Rabona

Con el código promocional Rabona encuentras muchos beneficios de cara a mejorar tu experiencia apostando en deportes y en juegos de casino.

Por ejemplo, aprovecha más de 30 deportes en la oferta de esta casa de apuestas. Entre esos, los más importantes como el fútbol, tenis o baloncesto de cara a liberar el bono de bienvenida.

Además, encuentra la posibilidad de apostar en deportes en vivo, e incluso podrás acceder a algunas transmisiones en vivo de deportes seleccionados.

Si lo prefieres, juega en deportes virtuales o usa los juegos de casino y casino en vivo disponibles en la plataforma. Además de Jackpots y torneos.

Otra ventaja es que el operador ofrece una amplia variedad de métodos de pago para realizar depósitos y retiros. Utiliza la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Entre los contras, el requisito de apuesta del bono de bienvenida para deportes puede parecer bastante algo, pues debes apostar seis veces el monto del depósito y del bono en conjunto.

Nuestro análisis final sobre Rabona

Con esta casa de apuestas has encontrado una buena plataforma para apostar en deportes y casino y, usando el código promocional Rabona Chile, conseguirás desbloquear todos los beneficios que tiene para ti.

Si bien el bono del 100% hasta $120,000 CLP puede ser corto respecto a otras plataformas presentes en el país, las características de esta oferta lo hacen interesante. Su bono es más que generoso pues otorga a los nuevos clientes hasta $425,000 CLP respecto a su primer depósito y 200 giros gratis.

Principalmente por el monto mínimo que debes depositar para aplicar a la promoción, el cual es de tan solo $5,000 CLP y el requisito de seis veces también lo hace relativamente sencillo de desbloquear.

Luego de usar el bono y familiarizarte con la plataforma, tendrás a tu disposición más de 30 deportes para apostar en pre partido y en vivo con mercados y cuotas competitivos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el código promocional Rabona CL actualmente disponible?

El código promocional de Rabona está disponible para usar automáticamente cuando presiones uno de los enlaces que encuentras en este artículo.

¿Quién puede reclamar esta oferta?

Todos los usuarios mayores de 18 años, residentes de Chile y quienes completen el formulario de registro en la plataforma del operador. Recuerda verificar tu cuenta.

¿Puedo reclamar esta oferta junto a otras ya existentes?

No. Deberás usar el bono de bienvenida que recibes con el código de bono Rabona y después sí tendrás la posibilidad de usar las otras promociones habilitadas.

¿Cuánto tiempo tengo para usar el bono después de activarlo?

Tienes 30 días para liberar el bono después de que sea acreditado en tu cuenta. De lo contrario lo perderás.

¿Qué métodos de pago califican para obtener el bono con el código?