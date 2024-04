Coolbet en Chile

Coolbet nace en Estonia en el año 2016 con la misión de revolucionar la forma en que entendemos las apuestas deportivas. Desde entonces, el operador ha crecido a pasos agigantados y se ha expandido a otros países de Europa y Latinoamérica.

Actualmente, está presente en México, Perú, y Chile, donde opera desde el 2021. Lo más destacado de su enfoque es la búsqueda constante de innovación y un servicio al cliente impecable. Junto con esto, cuotas muy atractivas y una cobertura de mercados amplia completan la oferta de la popular casa de apuestas.

Promociones con el código de bono Coolbet “COOL…”

Durante el proceso de registro en Coolbet, tienes la opción de utilizar el código bonus. Este código promocional Coolbet te permitirá reclamar el bono de bienvenida exclusivo para nuevos jugadores chilenos. Al hacer tu primer depósito, podrás obtener un monto de hasta $200.000 CLP adicionales para tus apuestas deportivas en el operador.

Oferta ¿Qué te ofrece? Código de bono Coolbet Bono de bienvenida Coolbet deportes Duplica tu primer depósito hasta $200.000 CLP COOL… Bono de bienvenida Coolbet casino Elige entre 100 giros gratis en “Big Bass Splash” ó duplica tu primer depósito hasta $75.000 CLP COOL… Bono de bienvenida Coolbet deportes virtuales 100% de tu primer depósito hasta $50.000 CLP COOL…

Ya ves que tienes disponibles 3 bonos de bienvenida según la sección que te interese: Deportes, Casino o Deportes Virtuales. Eso sí, solo podrás optar a una promoción cada vez, ya que todavía no son compatibles para usar de forma simultánea.

Coolbet bono de bienvenida Deportes

El bono de bienvenida de Coolbet para apuestas deportivas te ofrece el 100% de tu primer depósito hasta un máximo de $200.000 CLP. Para activar el código de bono Coolbet, debes hacer un depósito mínimo de $5.000 CLP. Sin embargo, es importante tener en cuenta los términos y condiciones de la promoción:

La oferta no está disponible para clientes que hayan recibido previamente un Bono de Bienvenida de Apuestas Deportivas.

Los depósitos realizados con billeteras electrónicas como Neteller y Skrill no califican para el bono.

Para liberar el bono, debes apostar 6 veces el monto del bono con una cuota mínima de 1.5. Por ejemplo, si recibes un bono de $10.000 CLP, deberás apostar un total de $60.000 CLP para poder retirar tus ganancias.

Puedes realizar apuestas simples, múltiples y de sistema, incluyendo apuestas en vivo. En las apuestas múltiples y de sistema, se aceptarán cuotas inferiores siempre y cuando el factor total del cupón de apuesta sea de 1.5 o superior.

No se permite apostar a más resultados del mismo tipo de apuesta en el mismo partido cuando tienes un bono deportivo activo. Por ejemplo, no puedes apostar a más de un resultado en una apuesta de 1X2.

El bono tiene una vigencia de 30 días.

Coolbet bono de bienvenida Casino

En el apartado de casino, Coolbet te ofrece dos opciones de promoción de bienvenida para que elijas la que más te convenga. Es importante destacar que solo puedes elegir una de estas ofertas, no ambas.

100 giros gratis al realizar tu primer depósito, los cuales podrás utilizar en la tragamonedas Big Bass Splash. La oferta de bienvenida tiene los siguientes requisitos:

El depósito mínimo requerido es de $5.000 CLP.

Una vez que hayas utilizado todos los giros gratis, no es posible cancelar el bono manualmente.

Para poder retirar las ganancias generadas, debes realizar apuestas que sumen un total de 50.000 CLP en el casino utilizando el depósito realizado.

100% de tu primer depósito hasta un máximo de $75.000 CLP. En este caso, el bono, que podrás activar con el código promocional Coolbet, duplica tu primera recarga en la plataforma. Los términos y condiciones de la promoción son estos:

El depósito mínimo requerido es de $5.000 CLP.

Para poder liberar el bono, debes apostarlo 35 veces en el casino dentro de un plazo de 30 días.

Coolbet bono de bienvenida Deportes Virtuales

El operador estonio también nos brinda la opción de reclamar un bono de bienvenida Coolbet para apostar en deportes virtuales. En este caso, consigues el 100% de tu primer ingreso en la plataforma hasta $50.000 CLP.

Como ocurre con los bonos de bienvenida para deportes tradicionales y casino, el código de bono Coolbet para deportes virtuales va ligado a unos requisitos de apuesta para liberar el bono. Esto es lo que debes hacer para poder retirar las ganancias que generes con la promoción:

Esta oferta es válida solo para clientes que no hayan recibido previamente un Bono de Bienvenida de Deportes Virtuales o que nunca hayan realizado apuestas en Deportes Virtuales.

El depósito mínimo para reclamar este bono es de $5.000 CLP.

El monto del bono debe apostarse diez veces con una cuota mínima de 1,50.

Se aceptan apuestas simples, combinadas y de sistema.

La vigencia del bono es de 30 días.

Solo se permite tener activo un bono de Deportes Virtuales a la vez.

Cómo abrir una cuenta en Coolbet paso a paso

Registrarse es imprescindible para poder utilizar el código de bono Coolbet y acceder a las ventajas de la promoción de bienvenida. Abrir una cuenta en el operador no es nada complicado, solo tienes que seguir estas indicaciones:

Ingresa al sitio web oficial de Coolbet Chile. Puedes acceder directamente desde los enlaces de esta página. En el menú superior, localiza el botón verde de registro y pulsa sobre el mismo. Completa el formulario de registro con los datos requeridos. Si deseas aprovechar la promoción de bienvenida, ingresa el código de bono Coolbet en el recuadro correspondiente. Realiza un depósito y empieza a jugar en la plataforma. Recuerda que para reclamar la oferta de bienvenida de la casa de apuestas es necesario recargar un monto de al menos 5.000 pesos chilenos. Cabe la posibilidad de que tengas que verificar tu identidad con el envío de documentos acreditativos, como tu carnet y un recibo que muestre tu dirección. Es importante que completes este protocolo para poder operar con normalidad y retirar ganancias de la casa de apuestas.

Apuesta en deportes con el código de bono Coolbet “COOL…”

En Coolbet Chile, los deportes más demandados para apostar son el fútbol, básquetbol, tenis, béisbol, fútbol americano, y hockey sobre hielo. Pero, junto con estas disciplinas deportivas populares, hay otros muchos deportes en los que puedes colocar tus pronósticos. En total, tienes a tu alcance casi 40 categorías; una oferta muy sólida que está a la altura de los operadores líderes, como 1xbet o bet365.

Una de las características sobresalientes de Coolbet es el diseño de su sitio web, donde todo está ordenado de una forma muy clara y visual. En la barra lateral de la sección de DEPORTES encontrarás todo lo necesario para encontrar la apuesta que buscas en unos pocos segundos. Además, podrás modificar el formato de las cuotas o acceder al armador de apuestas para crear tus boletos con pronósticos personalizados.

Apuestas en directo Coolbet

Otro de los aspectos positivos de este operador es que te da la oportunidad de apostar en tiempo real mientras sigues los eventos deportivos en vivo. Sin embargo, aquí tenemos que resaltar un pequeño hándicap, y es que la bookie no dispone de retransmisiones en streaming. Por tanto, no podrás seguir los partidos en vivo con la función TV que otras casas de apuestas en Chile sí ofrecen.

¿Qué son los deportes virtuales Coolbet?

Con el código de bono Coolbet, también tendremos la oportunidad de jugar en deportes virtuales. En esta modalidad, cada vez más popularizada, puedes experimentar un entorno de apuestas rápidas en varios deportes y juegos simulados por ordenador. Lo mejor es que están operativos 24/7. Es decir, puedes apostar en tus deportes virtuales favoritos siempre que quieras.

Métodos de pago disponibles

Los medios de pago son otro indicativo de qué tan ambiciosa es una casa de apuestas. En el caso de Coolbet, el operador no decepciona, sino que tiene una cobertura muy generosa de opciones de depósito y retiro:

Tarjetas bancarias Visa y Mastercard.

Redcompra.

Neteller.

Skrill.

Much Better.

Mach.

Transferencia bancaria.

Depósito en efectivo.

Astropay.

Algo importante es que no todos estos métodos de pago son compatibles con el uso del código de bono Coolbet. No es posible activar el código promocional y reclamar la oferta de bienvenida si se deposita dinero con cualquiera de las billeteras electrónicas (Neteller, Skrill, Astropay).

Coolbet app

Si lo tuyo es apostar desde cualquier parte con la comodidad de tu celular, seguro que encuentras útil la aplicación móvil Coolbet. Está disponible para iOS y Android en Chile, y su funcionalidad es de las mejores del mercado.

La app Colbet ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar. Con un par de clics se pueden encontrar las mejores cuotas para partidos del Campeonato Chileno, Champions League, Europa League, Copa Libertadores, etc.

Además de las apuestas deportivas, la Coolbet app también ofrece la posibilidad de jugar diversos juegos de casino, como tragamonedas, ruleta, baccarat y blackjack. También puedes disfrutar del póker en sus versiones Texas Hold’em y Omaha.

FAQ

Finalizamos este artículo sobre el código de bono Coolbet con las dudas frecuentes de los usuarios.

¿Cuál es el rollover para el bono de bienvenida deportes de Coolbet?

Para el bono de apuestas deportivas se requiere apostar el monto del bono seis veces, con una cuota mínima de 1.50. El depósito inicial no tiene requisitos de apuesta adicionales.

¿Puedo utilizar el código de bono Coolbet para jugar póker?

Actualmente, no es posible usar la oferta de bienvenida en póker. Al momento de escribir esta nota, la promoción está inactiva en Chile, pero te recomendamos que consultes la sección de PROMOCIONES del operador para mantenerte al día con las novedades.

¿Puedo combinar el bono de bienvenida con otras bonificaciones de Coolbet?

No, no es posible. El código de bono Coolbet no se puede combinar con otras promociones, a menos que se especifique lo contrario en los términos y condiciones.

¿Qué hago si no consigo activar el código de bono Coolbet?

Si encuentras cualquier dificultad a la hora de reclamar tu bono de bienvenida, puedes ponerte en contacto con el equipo de atención al cliente de Coolbet. Las vías de contacto son el chat en vivo 24/7 y el email soporte@coolbet.com.