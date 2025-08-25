Colo Colo tiene por delante días claves luego que la semana pasada se oficializara el adiós de Jorge Almirón. De momento Hugo González y Luis Pérez están a cargo del equipo de manera interina, pero en la dirigencia de Blanco y Negro no tienen muchas ganas de que eso se extienda más de la cuenta.

Por lo mismo es que en el Cacique se pusieron desde ya a buscar con el reemplazante definitivo del argentino. La idea es que la búsqueda no se alargue demasiado y que para la Supercopa ante la U, pactada para el 14 de septiembre, esté ya operativo en el Estadio Monumental.

Acá el hombre clave es Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro, quien debe armar el listado de candidatos para el cargo y presentarlo al directorio de la concesionaria.

ver también El escándalo que sacude la vida privada de un candidato a DT de Colo Colo: “Locuras y demencias”

El día clave que se viene en el Cacique para su nuevo DT

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, esa presentación del ex arquero se dará durante la tarde de este lunes, esto luego que la Comisión Fútbol de los albos fijará para hoy la reunión para ver las opciones a la banca del Cacique.

Se espera que la dupla de Hugo González y Luis Pérez dirija por un partido más en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Entre la lista de candidatos el primer descartado es Juan Pablo Vojvoda, quien era uno de los favoritos en el bloque de Aníbal Mosa. Sin embargo, el argentino se quedará en Brasil al ser el nuevo DT del Santos tras varios años en Fortaleza.

Publicidad

Publicidad

Se espera que en la reunión de hoy se den los primeros pasos para que en la junta de directorio de Blanco y Negro, fijada para este miércoles, se pueda resolver finalmente quien será el nuevo entrenador de los albos.

ver también Especialista de ESPN le hace un altar al DT que va caminando para Pedrero: “Le va a ayudar a Colo Colo”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.