Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Desde Colo Colo filtran un detalle clave sobre su nuevo entrenador: “Me contaron…”

En Blanco y Negro ya tomaron una determinación para elegir al nuevo director técnico tras la salida de Jorge Almirón.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca a su nuevo entrenador.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo busca a su nuevo entrenador.

La crisis de Colo Colo sumó un nuevo capítulo, porque la fecha 21 de la Liga de Primera fue catastrófica para el Cacique, que se sigue hundiendo en la tabla de posiciones.

El cuadro albo sumó un magro empate 0-0 en su visita a Palestino, situación que lo complicó en el acumulado porque bajó al décimo puesto, que por ahora lo deja afuera de la Copa Sudamericana 2026.

La situación de Colo Colo es límite y en Blanco y Negro saben que tienen que reaccionar pronto y encontrar a un nuevo entrenador tras el despido de Jorge Almirón, sin embargo, la burocracia de la concesionaria apunta que nuevamente habrá tardanzas.

¿Arturo Vidal DT de Colo Colo? El King se postula para la banca alba: “Tomo el primer equipo…”

ver también

¿Arturo Vidal DT de Colo Colo? El King se postula para la banca alba: “Tomo el primer equipo…”

Patricio Yáñez revela decisión clave de Colo Colo para su nuevo entrenador

Tras la salida de Almirón en ByN decidieron que la dupla técnica de Hugo González con Luis Pérez se hicieran cargo de dirigir al primer equipo de Colo Colo, pero solamente de forma interina.

Durante el programa Puntapié Inicial de radio Agricultura, el periodista Francisco Sagredo le preguntó a Patricio Yáñez sobre la opción de que la pareja de técnicos siga hasta fin de año en el cargo, situación que el ex delantero del Cacique negó de forma tajante.

Hugo González y Luis Pérez en el empate de Colo Colo con Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hugo González y Luis Pérez en el empate de Colo Colo con Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

“No, ellos están enfocados en el tema formativo y lo han declarado. Esa pregunta que tú tiras Pancho (Sagredo), de que puedan seguir, yo la hice al riñón de Colo Colo y me dicen que el nuevo entrenador llega independiente de los resultados“, explicó Yáñez.

“Me contaron eso, no puedo decir quién fue, pero llega el nuevo entrenador en septiembre”, cerró el Pato.

Colo Colo sigue buscando entrenador, con Gustavo Quinteros, Pablo Guede, Pablo Sánchez, Gerardo Martino, Pablo Repetto y Martín Demichelis como algunos candidatos.

Publicidad
Representante de Almirón cuenta el momento exacto en que se pudrió todo en Colo Colo

ver también

Representante de Almirón cuenta el momento exacto en que se pudrió todo en Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

Lee también
Videos: El top 10 de los mejores goles de Javier Correa en Colo Colo
Colo Colo

Videos: El top 10 de los mejores goles de Javier Correa en Colo Colo

"Estamos con bronca y rabia, todo eso florece dentro de la cancha"
Chile

"Estamos con bronca y rabia, todo eso florece dentro de la cancha"

Guarello adelanta que llega el "hombre del maletín" para hundir a Coquimbo
Chile

Guarello adelanta que llega el "hombre del maletín" para hundir a Coquimbo

Finjan sorpresa: le pegan un codazo y el árbitro expulsa a la víctima
Chile

Finjan sorpresa: le pegan un codazo y el árbitro expulsa a la víctima

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo