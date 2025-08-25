¿Arturo Vidal DT de Colo Colo? El King se postula para la banca alba: “Tomo el primer equipo…”

Colo Colo está inmerso en una fuerte crisis, porque no gana hace cinco partidos y Blanco y Negro está buscando a un entrenador de manera urgente.

La demora de la concesionaria para despedir al entrenador Jorge Almirón le está generando graves consecuencias a los albos, que se encuentran en un pésimo 10° lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Colo Colo busca director técnico y el siempre oportuno Arturo Vidal, en su podcast “El Reinado de Vidal”, le contó a su entrevistado, Iván Zamorano, que quiere ser DT del Cacique.

ver también La decisión fundamental de Aníbal Mosa que aclara el panorama con el nuevo DT de Colo Colo

Arturo Vidal y los plazos para ser DT de Colo Colo

El Rey, que ya tiene el título de director técnico, le contó a Zamorano que tiene pensando ser el estratega de Colo Colo en el futuro.

“Quiero ser entrenador pero tampoco quiero dejarlo pasar tanto tiempo. Yo si me retiro, quiero ser entrenador. Tomo el primer equipo cuando salgamos campeones“, dijo el King entre risas.

Tras ello, hizo un análisis y explicó que en el país no le dan muchas opciones a los entrenados chilenos y que privilegian a los extranjeros.

Publicidad

Publicidad

“Lo malo que pasa en Chile que buscan siempre afuera, al extranjero le dan más oportunidades que al chileno y hay que acabar con eso. Pero si uno lo dice ‘qué se cree’. Tiene que acabarse, si nosotros también sabemos hacer las cosas, para eso estudia, para eso vivió en Europa, para eso jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no puede ser entrenador? Eso estoy esperando”, agregó Vidal en su conversación con Zamorano.

Arturo Vidal viendo a Colo Colo ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Eso no fue todo, luego explicó que quiere llegar a ponerse el buzo de la Roja: “me gustaría (llegar) a la Selección a mí. De verdad que me gustaría. Igual que ahora muchos sacamos el carné de entrenador y podemos pescar la Selección, pero hay algunos que se metieron en la televisión y otros que siguen ahí (de la Generación Dorada). Pero sería lindo que los que ganaron algo en el fútbol pudieran demostrárselo”.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, habló de plazos: “para la Selección tengo que hacer tres años en algún equipo. Tengo que pescar un equipo de Primera, ser campeón con Colo Colo primero, la tengo clara. Pero no quiero desaparecerme, si me retiro dejar pasar el tiempo, me gustaría tomar al tiro algún equipo. Colo Colo, quiero tomar Colo Colo, para esto hay que ser inteligente, en el fútbol no se inventa”.

ver también Colo Colo se toma la cabeza antes del Superclásico: Perderá a un jugador clave por esta razón

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.