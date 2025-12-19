No deja de ser llamativo que algunos de los futbolistas que salieron de Colo Colo previo a la temporada 2025 consiguieron éxitos rotundos en un año donde los albos no tuvieron su mejor campaña, tanto así que no estarán en copas internacionales.

Algunos de ellos salieron del Cacique luego de conseguir el título del Torneo Nacional 2024 y la Supercopa de ese año. En este caso particular, quiso quedarse en el club, pero Blanco y Negro decidió no renovar el vínculo. Tras ello, vino su explosión.

ver también Los cinco futbolistas que salieron de Colo Colo y fueron campeones en 2025

Tras fracaso en Colo Colo: Lo quiere campeón de América en 2026

Luego de su paso por los albos, tomó sus maletas y partió hasta Colombia, donde en Junior de Barranquilla encontró su revancha futbolística. No sólo se reencontró con los goles, sino también sumó un nuevo campeonato a su palmarés con el Torneo Finalización 2025.

La referencia es para el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien anotó 12 goles en 51 encuentros entre torneos locales e internacionales, y que luego de su año brillante, un equipo que supo ganar la Copa Libertadores lo quiere en sus filas.

El periodista guaraní Ángel Elián reveló en el programa La Gran Jugada de radio Rock & Pop que el atacante es seguido por Botafogo. “El club brasileño está muy interesado en el futbolista paraguayo”, indicó el comunicador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así fue el paso del paraguayo por Chile

Guillermo Paiva llegó a Colo Colo en febrero del 2024 en calidad de préstamo, desde Olimpia de su país natal. Entre torneos locales y Copa Libertadores, disputó 44 encuentros con 2.612 minutos en cancha, donde registró cinco goles y cuatro asistencias.

¿Cómo le fue a los albos en Liga de Primera?