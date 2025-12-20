Colo Colo podría tener novedades importantes en el arco pensando en el 2026. Fernando Ortiz quiere competencia en el puesto y por lo mismo hizo llegar a la gerencia deportiva del Cacique un potente nombre para negociar por su llegada en este mercado de fichajes.

Se trata del arquero argentino Esteban Andrada, quien actualmente ataja en el Real Zaragoza de España a préstamo desde el Monterrey de México.

Con 34 años en el cuerpo el ex Boca Juniors tendría ganas de dejar la Segunda División Española y por lo mismo no vería con malos ojos arribar al Cacique. Sin embargo, su fichaje podría apurar una nueva despedida en el Monumental.

El jugador que se irá de Colo Colo si llega Esteban Andrada

Toda esta situación en el arco del Cacique, donde todavía no se logra mandar otra vez a préstamo a Brayan Cortés y para más remate el nombre de Jorge Vargas de Deportes Recoleta también aparece como opción, tienen a un jugador en especial bastante inquieto.

Se trata de Eduardo Villanueva, quien en el papel por ahora es el segundo arquero del equipo detrás de Fernando de Paul. Por lo mismo, el fichaje de Esteban Andrada lo dejarían muy marginado en el plantel de Ortiz.

Bajo este panorama, de acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, su salida del Popular es casi un hecho. Con 21 años el canterano necesita sumar minutos y por lo mismo partiría a préstamo a otro elenco del fútbol chileno.

Cabe recordar que el Cacique también tendrá en su planilla a arqueros jóvenes como Martín Ballesteros (23 años) y Benjamín Morales (21 años), por lo se podría venir una fuerte sobrepoblación en los primeros días del 2026.