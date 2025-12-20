Colo Colo de a poco se está armando de cara al 2026 en este mercado de fichajes. Los albos ya oficializaron la contratación de Matías Fernández Cordero, quien llega desde el Independiente del Valle para ser el flamante primer refuerzo del Cacique.

Se espera que en los próximos días se pueda abrochar el arribo de otros jugadores, sobre todo porque todavía resta traer dos defensas centrales y un centrodelantero.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días para reforzar al Popular en ofensiva es Damián Pizarro. El canterano volvería al club que lo formó tras un año y medio donde no ha jugado nada en Europa, buscando con esto relanzar su carrera.

La intensión de Pizarro está en volver, deseo que va de la mano con la dirigencia de Blanco y Negro. Con esto dicho faltaría solo el “sí” de Fernando Ortiz y arreglar la salida de un jugador que de momento está frenando el regreso del delantero de 20 años.

Salomón Rodríguez frena la vuelta de Damián Pizarro a Colo Colo

De acuerdo a información entregada por El Mercurio, el uruguayo Salomón Rodríguez está siendo una piedra de tope importante para por fin sellar la vuelta de Pizarro al Popular.

Damián Pizarro ha jugado poco y nada en este 2025 con el Le Havre. ¿Será buena la decisión de volver a Colo Colo? | Foto: Getty.

“Su permanencia entrampa todo, porque tiene un sueldo muy alto, sobre los $60 millones… Creemos, sin embargo, que pronto le encontraremos un club donde pueda continuar su carrera y así pavimentar todo para que llegue Damián”, señalaron desde Blanco y Negro al mencionado medio.

Además, desde la concesionaria alba aseguraron que “la idea es traerlo, dar un pasito atrás para rearmarse, porque entendemos que le ha costado un montón adaptarse en Francia. No ha podido. Le ha costado muchísimo jugar. Y entre seguir así, es mejor que venga a Chile y se afiance”.

Damián Pizarro suma ya un año y medio sin poder consolidarse en Europa. En el Udinese apenas jugó tres partidos en la temporada 2024/25, mientras que en el Le Havre ha disputado dos duelos en este 2025/26. En ninguno de estos dos ciclos pudo si quiera anotar un gol.