Uno de los puestos que Colo Colo quiere reforzar para el 2026 es el de centrodelantero. El Cacique tiene la necesidad de sumar goles, sobre todo luego del fracaso rotundo que terminó siendo el uruguayo Salomón Rodríguez, ya sea como competencia o para acompañar a Javier Correa arriba.

En ese sentido ya han sido cayendo algunos nombres para que el Cacique pueda reforzarse en esa zona. Sin embargo, tal vez el que más llama la atención es el de Damián Pizarro, quien recién hace apenas un año y medio dejó el club para comenzar su carrera en el extranjero.

Lamentablemente el canterano albo lo que menos ha hecho es jugar en el viejo continente. Ni en el Udinese ni en el Le Havre ha tenido continuidad, razón por la cual volver al club que lo formó aparece como una buena opción pera relanzar su carrera.

ver también Manuel Neira aconseja a Damián Pizarro volver a Colo Colo: “Dar un paso atrás es buena idea”

Solo falta el “sí” de Ortiz para que Damián Pizarro vuelva a Colo Colo

Según informó ESPN, el regreso del atacante de 20 años podría quedar zanjado este viernes en la reunión de directorio que sostendrá Blanco y Negro. Esta será la última junta del año y es de esperar que se den algunos pasos clave en el arribo de los primeros refuerzos.

Damián Pizarro buscará relanzar su carrera en Colo Colo tras una muy mala primera experiencia en el fútbol europeo. | Foto: Getty.

Todo dependerá de si Fernando Ortiz quiere o no a Pizarro para el próximo año. Es el argentino quien tiene la última palabra al respecto, ya que la intención del jugador de volver está y por parte de la dirigencia también.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro lleva un año y medio sin poder consolidarse en el fútbol europeo. En el Udinese apenas disputó tres partidos en la temporada 2024/25, mientras que en el Le Havre ha disputado dos compromisos en este 2025/26. En ninguno de estos dos ciclos pudo si quiera anotar un gol.

ver también “Lo mencionaron, pero…”: revelan el hombre del que depende el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Cabe recordar que los albos también tendrían abrochado el fichaje de Matías Fernández Cordero, quien arribaría desde Independiente del Valle. Se espera que este viernes quedé oficializado también su llegada al Cacique.

Publicidad