Colo Colo no ha perdido el tiempo tras el final de la temporada 2025 y trabaja con todo para armarse de cara al año que viene. El Cacique ha estado negociando con algunos nombres y la noche de este miércoles dio un paso clave con su primer refuerzo: Matías Fernández Cordero.

Luego de la salida de Mauricio Isla, el Eterno Campeón ratificó a Fernando Ortiz y dio inicio a las negociaciones con algunos nombres que tenían en la mira. El lateral, que terminó su vínculo con Independiente del Valle de Ecuador, era un viejo anhelo y aprovecharon que quedó libre para sentarse a negociar.

Si bien en ese puesto también conversan con Francisco Salinas de Coquimbo Unido, la prioridad era cerrar a campeón de Copa Sudamericana. Y esta noche salió humo blanco, aunque a la espera de un último detalle.

Matías Fernández Cordero a un paso de ser el primer refuerzo de Colo Colo

La noche de este miércoles Colo Colo por fin dio el paso que esperaba y llegó a acuerdo con Matías Fernández Cordero. El lateral tiene todo listo para firmar con el Cacique, algo que puede ocurrir en los próximos días.

Matías Fernández Cordero está a un OK de ser refuerzo de Colo Colo para el 2026. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista y experto en mercado César Luis Merlo en su cuenta de X (ex Twitter), el jugador llegó a buen puerto en las negociaciones. “Matías Fernández es nuevo refuerzo de Colo Colo“, lanzó de entrada.

El reportero remarcó que, después de las dudas que había en cuanto a su contrato, Matías Fernández y Colo Colo tienen todo definido. “El lateral ya tiene un acuerdo total con el club“.

¿Pero por cuánto tiempo llega el lateral? El reportero remarcó que se acordó un vínculo sin arriesgar mucho. “Firmará por un año con opción a extender por otro“, cerró.

Eso sí, es necesario recordar que más allá del acuerdo, todavía resta la reunión de directorio donde se aprueban o rechazan los refuerzos. La cita está agendada para este viernes, momento en que esperan dejar todo listo.

Colo Colo y Matías Fernández Cordero llegaron a acuerdo para juntar sus caminos en la temporada 2026. El Cacique tiene a su nuevo lateral derecho y espera por otro más en ese puesto, donde desde ahora contará con un campeón de Copa Sudamericana.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández en Independiente del Valle?

Matías Fernández Cordero se acerca a Colo Colo luego de haber disputado un total de 128 partidos oficiales con Independiente del Valle. En ellos aportó con 1 gol y 17 asistencias en los 10.181 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.