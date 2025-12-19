En Colo Colo viven un día clave para asegurar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026. El Cacique está avanzando en silencio con algunos jugadores y tiene un acuerdo listo para firmar con uno de los campeones de la Liga de Primera.

El Eterno Campeón está buscando laterales derechos para reemplazar a Mauricio Isla y ya tiene a Matías Fernández Cordero a una firma. Sin embargo, Fernando Ortiz no se conforma y quiere a otro hombre más en ese puesto, el que se acerca a pasos agigantados: Francisco Salinas.

El lateral de Coquimbo Unido es uno de los nombres que están buscando en el Cacique y el acuerdo ya es inminente. De hecho, el club desembolsará una importante cantidad de dinero para quedarse con el jugador, el que espera por el OK para cerrar todo.

Los millones que pondrá en la mesa Colo Colo para quedarse con figura de Coquimbo Unido

Colo Colo no pierde el tiempo y no se conformará con tener sólo un nuevo lateral derecho. Además de Matías Fernández, el Cacique va por Francisco Salinas y espera asegurarlo este mismo viernes, pagando varios millones.

Francisco Salinas se prepara para desembarcar en Colo Colo tras el título con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Según revelaron a El Mercurio, el Coreano está a una firma de ser jugador albo en una movida que involucra una buena suma de dinero. “Está prácticamente hecho. El jugador tiene una cláusula de salida de unos 450 mil dólares y Colo Colo la va a apagar“, señalaron.

Esto podría significar un duro golpe para el campeón Coquimbo Unido, que se desarma de cara a la participación de Copa Libertadores. No obstante, los Piratas están tranquilos ante un retorno que tendrán para el 2026.

“No nos complicados, porque Dylan Escobar vuelve de Universidad Católica“, remarcaron desde el club. Un gesto claro de que ya se olvidaron de Francisco Salinas.

Este viernes hay reunión de directorio en Blanco y Negro, donde esperan aprobar la llegada del Coreano. Eso sí, puede haber movidas de última hora para que no sea el único en llegar al Eterno Campeón.

Francisco Salinas está a nada de poder vestir la camiseta de Colo Colo en la temporada 2026. El Cacique apuesta por dos laterales derechos para cubrir un puesto que le inquietó mucho a Fernando Ortiz.

¿Cuáles fueron los números de Francisco Salinas en Coquimbo Unido en 2025?

Francisco Salinas está a una firma de Colo Colo luego de haber disputado 39 partidos oficiales en total con Coquimbo Unido en la temporada 2025. En ellos aportó con 8 goles y 4 asistencias en los 3.343 minutos que acumuló dentro de la cancha.