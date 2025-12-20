Colo Colo tiene a su primer fichaje para la temporada 2026, porque este viernes se resolvió que el lateral derecho Matías Fernández arriba al cuadro albo.

Tras una larga reunión de directorio se aprobó la contratación del ex seleccionado nacional, que arriba al estadio Monumental en condición de jugador libre, tras finalizar su contrato con Independiente del Valle.

Fernández no era el único carrilero diestro que era seguido por el Cacique, también estaba cerca de firmar en Colo Colo el campeón con Coquimbo Unido Francisco Salinas, pero la operación no se concretó.

Daniel Morón, el apuntado por la elección de Jeyson Rojas sobre Francisco Salinas

A la reunión de directorio de Blanco y Negro también acudió el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, quien fue vital a la hora de tomar decisiones.

El Loro es apuntado acerca de la medida que dejó afuera a Salinas de Colo Colo, porque un director le aseguró a El Mercurio que el ex arquero pujó por el regreso de Jeyson Rojas por sobre el coquimbano.

Jeyson Rojas vuelve a Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“Sobre la mesa estaba ese nombre y el de Francisco Salinas, pero la gerencia técnica se quedó con Fernández y apostará por el regreso de Jeyson Rojas para cubrir la plaza de lateral derecho”, explicó la fuente al citado diario.

De esta forma, Morón pujó por el regreso de un lateral derecho que luchó el descenso a uno que salió campeón del fútbol chileno.