La polémica nuevamente inunda a Colo Colo por unas declaraciones de Pablo Mouche. Claro que esta situación sumó un protagonista inesperado, con Waldo Ponce metiendo la cuchara.

Mouche pasó por los Albos entre 2019 y 2020, alternó buenas y malas, yéndose del club cuando peleaban el descenso. Esta semana, afirmó que desde la dirigencia alba mandaron a la barra a “apretarlos” en esos momentos, algo que fue negado rotundamente por Daniel Morón.

Ponce destroza a Mouche

En medio de esta guerra de declaraciones entre Pablo Mouche y Morón, apareció Waldo Ponce. El ex defensor de Universidad de Chile se metió sin querer queriendo, para criticar con todo al argentino con pasado en Boca Juniors.

“Yo no lo paso, no me gusta cuando estas cosas no se dicen en el momento que se tienen que decirse, porque no lo dijo él o de frente, que vaya y hable con Morón, para aclarar este tema o dejar la cag…”, dijo Ponce en Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

“Este es ácido y tribunero, el otro día, no sé por qué me salió y le tiró a (Juan Román) Riquelme en Boca Juniors, de que era un ‘yo yo yo’…“, agregó el mundialista en Sudáfrica 2010. En el último tiempo, Mouche ha participado en transmisiones por plataformas digitales, donde es muy punzante en sus palabras.

Pablo Mouche estuvo dos años en Colo Colo y ganó la Copa Chile de 2019. Imagen: Photosport

Más allá de la polémica propia con Colo Colo, Ponce explicó que Mouche suele ser muy exagerado en sus comentarios. Puso como ejemplo un proyecto deportivo en el que participa con Santiago Silva, ex delantero de Universidad Católica.

“Él también es técnico de un grupo de jugadores y que es con el Tanque Silva, que fue mi compañero en Vélez Sarsfield, yo soy amigo de él en las redes y conversamos a veces, por eso me sale, pero también, le da un colorcete cuando dirige ese equipo y habla con una propiedad… me carga“, cerró Waldo Ponce.