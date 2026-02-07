Jugó en la U, fue figura en Concepción y ahora cambió de club en menos de 24 horas

El mercado de fichajes sigue activo y en las últimas horas se registró una sorpresa de palabras mayores. Esto debido a que Felipe Saavedra cambió de club en menos de 24 horas y ahora volverá a jugar en la Primera B.

El lateral izquierdo había sido anunciado durante la semana como nuevo jugador de Provincial Ovalle. “Bienvenido al ciclón del Limarí”, anunció el elenco que disputa la Tercera División. Sin embargo, los planes cambiaron y el futbolista asumió nuevos horizontes.

ver también Iquique y Unión Española parten de local: ANFP publica toda la programación de la Primera B

Saavedra cuenta con una extensa experiencia en clubes como Universidad de Chile, San Luis, Deportes Iquique, y hasta consiguió el ascenso con Deportes Concepción. Por lo que su nombre asomaba como uno de los más destacados en la categoría.

Felipe Saavedra había sido anunciado en Ovalle, pero cambió de rumbo y ahora jugará en Primera B.

Sin embargo, todo cambió y este viernes fue anunciado como nuevo jugador de Deportes Recoleta. “Felipe con experiencia en la categoría y que viene de ascender con Deportes Concepción, se suma al proyecto 2026 del Reco. Vamos con todo por un gran año”, indicaron desde el cuadro textilero.

Lo que causó sorpresa entre los hinchas del elenco de la “B” y que recibieron de la mejor forma al tener a un experimentado en el equipo de Francisco Arrué. Incluso sus ex comapñeros del cuadro lila celebraron su nuevo arribo al Reco. “Todo el éxito del mundo”, comentó Nelson Espinoza. “Qué jugador”, agregó Joaquín Larrivey, y “el mejor de los éxitos”, complementó Bryan Valdivia.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los refuerzos de Deportes Recoleta?

Francisco Arrué asumió el nuevo desafío con Deportes Recoleta y conseguir el ascenso a la Liga de Primera. Hasta el momento han sumado a Felipe Saavedra, Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez, Branco Provoste,, Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Felipe Báez Fabrizio Tomarelli, Ignacio Parada y Álvaro Salazar.

Cabe consignar que el debut por la Primera B será de visitante ante Santiago Wanderers el 22 de febrero. Tras ello, será local ante Unión Española el 1 de marzo, en una nueva edición del clásico de Barrio.