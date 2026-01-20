Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Programación

Iquique y Unión Española parten de local: ANFP publica toda la programación de la Primera B

El campeonato del 2026 contará con importantes equipos y ya se informó el comienzo de temporada para el 22 de febrero.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
La Primera B tiene su programación para el 2026
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa Primera B tiene su programación para el 2026

El fútbol chileno empieza a tomar forma. Tras informarse el fixture de la Liga de Primera, este martes se publicó toda la programación de la Primera B. Lo que representa varias sorpresas. 

Según indica la ANFP, la Liga de Ascenso Caixun entrega un calendario con importantes clubes buscando el retorno a la máxima categoría. Lo que da un nuevo atractivo al tener en competencia a elencos prestigiosos del fútbol nacional. 

Escándalo y polémica: Unión Española estudia despedir a un referente y reciente refuerzo para 2026

ver también

Escándalo y polémica: Unión Española estudia despedir a un referente y reciente refuerzo para 2026

Según indica el fixture, la competencia parte el 22 de febrero. Unión Española, que enfrenta horas controversiales con el caso de Emiliano Vecchio, será local ante San Luis que tendrá a Humberto Suazo en la banca de dirección.

El otro descendido como Deportes Iquique recibe a San Felipe, y Puerto Montt se mide ante Deportes Copiapó. En tanto Cobreloa, que estuvo a detalles de volver a ascender, también hará de local frente a Deportes Temuco. 

Así se programó el comienzo de la Primera B 2026

Así se programó el comienzo de la Primera B 2026

¿Cómo se define la Primera B?

La primera rueda finalizará el 7 de junio y tras ello, se retoma la temporada el 19 de julio con la segunda etapa de la Primera B. Cabe consignar que finaliza el 1 de noviembre y tras conocerse al campeón, comienza la disputa de la Liguilla por el segundo ascenso. 

Publicidad
Calendario listo 2026: La ANFP publica el inicio de la Liga de Primera y todas sus competencias

ver también

Calendario listo 2026: La ANFP publica el inicio de la Liga de Primera y todas sus competencias

Cabe consignar que la Liguilla comienza a partir del 2 de noviembre y la final será el 29 del mismo mes. Además se debe contemplar que este año se disputará la Copa Chile, que en su primera etapa solo la jugarán equipos de la Primera B entre la última semana de enero y la primera de febrero. 

Lee también
¿UE pierde refuerzo? Escándalo: estudia despedir a recién llegado
Chile

¿UE pierde refuerzo? Escándalo: estudia despedir a recién llegado

Elías Figueroa cruza la vereda: "Cobreloa merece estar en Primera"
Chile

Elías Figueroa cruza la vereda: "Cobreloa merece estar en Primera"

La extraña camiseta con que Julio Fierro debutó en Unión Española
Chile

La extraña camiseta con que Julio Fierro debutó en Unión Española

El nefasto registro con el que llega Juan Martín Lucero a la U
U de Chile

El nefasto registro con el que llega Juan Martín Lucero a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo