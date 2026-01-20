Iquique y Unión Española parten de local: ANFP publica toda la programación de la Primera B

El fútbol chileno empieza a tomar forma. Tras informarse el fixture de la Liga de Primera, este martes se publicó toda la programación de la Primera B. Lo que representa varias sorpresas.

Según indica la ANFP, la Liga de Ascenso Caixun entrega un calendario con importantes clubes buscando el retorno a la máxima categoría. Lo que da un nuevo atractivo al tener en competencia a elencos prestigiosos del fútbol nacional.

Según indica el fixture, la competencia parte el 22 de febrero. Unión Española, que enfrenta horas controversiales con el caso de Emiliano Vecchio, será local ante San Luis que tendrá a Humberto Suazo en la banca de dirección.

El otro descendido como Deportes Iquique recibe a San Felipe, y Puerto Montt se mide ante Deportes Copiapó. En tanto Cobreloa, que estuvo a detalles de volver a ascender, también hará de local frente a Deportes Temuco.

Así se programó el comienzo de la Primera B 2026

¿Cómo se define la Primera B?

La primera rueda finalizará el 7 de junio y tras ello, se retoma la temporada el 19 de julio con la segunda etapa de la Primera B. Cabe consignar que finaliza el 1 de noviembre y tras conocerse al campeón, comienza la disputa de la Liguilla por el segundo ascenso.

Cabe consignar que la Liguilla comienza a partir del 2 de noviembre y la final será el 29 del mismo mes. Además se debe contemplar que este año se disputará la Copa Chile, que en su primera etapa solo la jugarán equipos de la Primera B entre la última semana de enero y la primera de febrero.