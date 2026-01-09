Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

Confirmado: la Copa Chile 2026 ya tiene fecha de inicio

La ANFP anunció las fechas y hay novedades en la Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Fechas de la Copa Chile 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFechas de la Copa Chile 2026.

Hace algunos días se dio a conocer el calendario de fechas de los diferentes torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para la temporada 2026 del fútbol chileno.

Como es habitual, uno de los primeros torneos en entrar en acción será la Copa Chile, certamen que en esta oportunidad reunirá a clubes de la Primera y Ascenso y que en esta oportunidad tendrá una importante novedad.

¿Cuándo comienza la Copa Chile 2026?

De acuerdo a lo informado en los últimos días por el ente rector del fútbol chileno, la Copa Chile 2026 comenzará el próximo 30 de enero, fecha en la que se dará inicio a la fase grupal con la participación exclusiva de los equipos del Ascenso, marcando así el arranque competitivo del año para varios clubes.

Eso sí, los equipos de Primera División no debutarán de inmediato en el torneo. De acuerdo al calendario ANFP, los elencos de la máxima categoría se incorporarán a la fase grupal a partir del 15 de junio, una vez avanzado el desarrollo de la temporada y tras cumplir con otros compromisos oficiales.

Más clics que triunfos: Colo Colo y U. de Chile lideran en las búsquedas de Google en Chile

ver también

Más clics que triunfos: Colo Colo y U. de Chile lideran en las búsquedas de Google en Chile

Principal cambio de Copa Chile

Así es, porque debido a la creación de la Copa de la Liga, la Copa Chile sufrirá una importante modificación y ahora el campeón del certamen no clasificará a la Copa Libertadores del próximo año de manera directa.

Porque deberá vencer en un repechaje a quien sea tercero en el Campeonato Nacional; eso sí, en caso de caer en el duelo decisivo, clasificará a la Copa Sudamericana.

Publicidad

Calendario de la ANFP para el fútbol chileno 2026

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
Lee también
Con 32 equipos y un premio menor: Los grupos de la Copa Chile 2026
Chile

Con 32 equipos y un premio menor: Los grupos de la Copa Chile 2026

Lo espera su Bestia Negra: filtran grupo de Colo Colo en Copa Chile
Colo Colo

Lo espera su Bestia Negra: filtran grupo de Colo Colo en Copa Chile

Se vienen cambios: Hay fecha para el comienzo de la Copa Chile
Chile

Se vienen cambios: Hay fecha para el comienzo de la Copa Chile

Lo quiso Colo Colo, descendió con Unión Española y llega a La Serena
Mercado de fichajes 2026

Lo quiso Colo Colo, descendió con Unión Española y llega a La Serena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo