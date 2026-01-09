Hace algunos días se dio a conocer el calendario de fechas de los diferentes torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para la temporada 2026 del fútbol chileno.

Como es habitual, uno de los primeros torneos en entrar en acción será la Copa Chile, certamen que en esta oportunidad reunirá a clubes de la Primera y Ascenso y que en esta oportunidad tendrá una importante novedad.

¿Cuándo comienza la Copa Chile 2026?

De acuerdo a lo informado en los últimos días por el ente rector del fútbol chileno, la Copa Chile 2026 comenzará el próximo 30 de enero, fecha en la que se dará inicio a la fase grupal con la participación exclusiva de los equipos del Ascenso, marcando así el arranque competitivo del año para varios clubes.

Eso sí, los equipos de Primera División no debutarán de inmediato en el torneo. De acuerdo al calendario ANFP, los elencos de la máxima categoría se incorporarán a la fase grupal a partir del 15 de junio, una vez avanzado el desarrollo de la temporada y tras cumplir con otros compromisos oficiales.

Principal cambio de Copa Chile

Así es, porque debido a la creación de la Copa de la Liga, la Copa Chile sufrirá una importante modificación y ahora el campeón del certamen no clasificará a la Copa Libertadores del próximo año de manera directa.

Porque deberá vencer en un repechaje a quien sea tercero en el Campeonato Nacional; eso sí, en caso de caer en el duelo decisivo, clasificará a la Copa Sudamericana.

Calendario de la ANFP para el fútbol chileno 2026