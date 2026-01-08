Quedan pocas semanas para que inicie oficialmente la temporada 2026 del fútbol chileno y un torneo que tendrá acción en enero es la Copa Chile. Y ahí, ya hay noticias para Colo Colo.

Si bien este mes solo elencos de Primera B verán acción y los de la Liga de Primera entrarán a jugar en junio, ya se han filtrado algunos de los grupos del certamen.

Es ahí donde los albos ya tienen sus rivales definidos, donde se encontrarán con un equipo que ha sabido ganarle gran parte de los últimos años. Se trata de O’Higgins de Rancagua, quien sería el otro club de Primera en el grupo del Cacique.

¿Cuál es el grupo de Colo Colo en Copa Chile?

A falta de la aprobación en el Consejo de Presidentes de la ANFP, desde Rancagua avisaron que Colo Colo y O’Higgins de Rancagua compartirán grupo en la Zona Sur de la Copa Chile 2026.

O’Higgins y su último triunfo 1-0 en el Monumental /Photosport

“Grupo confirmado para la Copa Chile 2026, Zona Sur : Deportes Recoleta, Unión Española, Colo Colo y O’Higgins de Rancagua”, reportó Diego Núñez, de Estación Celeste y Radio Caramelo.

Publicidad

Publicidad

El Cacique no supo ganarle al Capo de Provincia en 2025, club que viene sumando victorias desde 2019 en adelante (a excepción del 2022). Ambos equipos ingresarán al torneo desde el 15 de junio.

ver también O’Higgins se despide de Matías Lugo, le deja el camino libre a U de Chile y va por figura de Cobresal

La Copa Chile tiene una fase inicial que va desde el el 30 de enero hasta el 8 de febrero, con elencos solo de Primera B. En junio entran los equipos de la Liga de Primera y las fases finales serán entre septiembre y noviembre.