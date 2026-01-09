El mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 sigue con importantes movidas no sólo en los grandes. Deportes Limache ha sido uno de los grandes protagonistas de la ventana de refuerzos y se acerca a dar un golpe no menor.

Los Tomateros se han reforzado con todo luego de salvarse del descenso en su primera vez en la máxima categoría y están por sumar a una revelación del 2025. Y es que más allá de la pobre participación a nivel colectivo, la selección chilena Sub 20 tuvo a varios jugadores que llamaron la atención.

Uno de ellos dijo presente en el Mundial que se disputó en nuestro país directamente desde la Primera B. Ahora tendrá la oportunidad de dar el salto a la Liga de Primera, donde espera demostrar que está listo para el desafío.

Vicente Álvarez salta a Primera División tras brillar en el Mundial Sub 20

Una de lasa grandes revelaciones de la selección chilena en el Mundial Sub 20 da el salto a la Primera División. Vicente Álvarez tiene todo listo para llegar a la Liga de Primera vistiendo los colores de Deportes Limache.

Vicente Álvarez aterriza en Primera División. Foto: Photosport.

El extremo de 19 años, tazado en 200 mil euros en Transfermarkt, aterriza en los Tomateros en 2026. Así lo dio a conocer el periodista Christopher Brandt en su cuenta de X (ex Twitter), señalando que “deja Unión San Felipe para jugar en Deportes Limache“.

Las cosas están tan avanzadas que se sumará este mismo fin de semana a la pretemporada de los Tomateros. “El mundialista Sub 20 parte a préstamo por todo el 2026 y mañana tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Víctor Rivero“.

Su traspaso marca un momento clave en su carrera luego de haber incluso sonado en el fútbol brasileño. Ahora, con Deportes Limache, tendrá la oportunidad de demostrar ese nivel que lo hizo destacar en la cita planetaria y por el que incluso la U mostró interés.

Con esto, el extremo se transforma en el refuerzo 11 de los Cerveceros. Se suma a Ramón Martínez (Paysandú, BRA), Joaquín Montecinos (Libre), Facundo Marín (Central Córdova, ARG), César Fuentes (Deportes Iquique), Yerko González (Unión San Felipe), Marcelo Flores (Deportes Recoleta), Claudio González (Everton), Jean Meneses (Vasco da Gama, BRA), Marcos Arturia (Banfield, ARG) y Axel Alfonzo (Olimpia, PAR).

Vicente Álvarez tendrá la gran oportunidad de jugar en la Liga de Primera con Deportes Limache. Los Tomateros se han reforzado con todo y prometen ser protagonistas esta temporada.

¿Cuáles fueron los números de Vicente Álvarez en 2025?

Vicente Álvarez llega a Deportes Limache luego de haber disputado un total de 23 partidos oficiales con Unión San Felipe en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol y no tuvo asistencias en los 1.520 minutos que estuvo dentro de la cancha.