Colo Colo

¿Lo quieren o no? Toda la verdad sobre el fallido regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

El delantero estaba ilusionado con volver esta semana al Cacique, pero recibió un portazo que deja todo en duda. Contaron qué es lo que pasa al interior del Monumental.

Por Jp Viluñir Silva

Damián Pizarro esperaba volver a Colo Colo esta semana, pero no le fue bien.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTDamián Pizarro esperaba volver a Colo Colo esta semana, pero no le fue bien.

En la reunión de directorio de este miércoles en Colo Colo se esperaban importantes anuncios en materia de refuerzos. Uno de los nombres que los hinchas querían ver de vuelta en el Cacique era Damián Pizarro, quien lleva semanas negociando.

El delantero se declaró en rebeldía en el Le Havre de Francia y no se presentó a la pretemporada con la idea de concretar su retorno al Estadio Monumental. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba e incluso podría ver frustrado el traspaso y no sólo por la negativa del Udinese de Italia.

Así está la teleserie de Damián Pizarro y su vuelta a Colo Colo

Damián Pizarro se quedó con las ganas de volver a Colo Colo por las dudas que genera en el interior del club. El periodista Edson Figueroa detalló la situación en su canal de YouTube, asegurando que “hay más de un pero. El primero es que es un futbolista que no convence al cuerpo técnico, lo que para mí es el punto más relevante“.

Hoy estuve consultando y en el Bloque Vial/Ruiz-Tagle no están de acuerdo con su llegada. En el Club Social me decían, o la opinión que manejo, es que van a apoyar lo que diga el entrenador“, añadió.

Damián Pizarro sigue sin poder volver a Colo Colo a pesar de haberse quedado en Chile y no se presentara a su club en Francia. Foto: Photosport.

De hecho, el reportero albo enfatizó en que “la decisión caerá en el Tano Ortiz. Yo sé que hoy prefieren otra alternativa. Si se votaba, no estaban los votos para que fuera refuerzo, por más que una parte negociadora tenga un acuerdo“.

Si no es del gusto, habrá complicaciones y se manejan otros nombres. No se habló de ningún monto de Damián, de condiciones, no fue tema ni lo discutieron. Si existe el acuerdo, la mesa directiva no lo conoce ni está al tanto de dicha situación“, complementó.

Edson Figueroa siguió detallando el caso y avisó que “para mí tiene un tremendo signo de interrogación. Desde estas dos aristas entre cuerpo técnico y la postura negativa del Bloque Vial – Ruiz Tagle…“.

Después, creo que es importante marcar que en algún momento era que Damián y otro 9. Hoy, dada la situación presupuestaria, es uno más. Uno solo. Lo grafica de manera errónea Aníbal Mosa, porque decir que Javier Correa es titular, el que llegue sea quien sea, tiene que venir a jugar o a pelear el puesto con Correa“, agregó.

Finalmente, el periodista reveló que en Blanco y Negro manejan otros nombres para el puesto. “Hay más y que se está negociando de aquí al lunes, donde veremos qué pasará. Por lo pronto esto de que estaba listo el retorno de Damián, lo que crea el futbolista y una parte negociadora de Blanco y Negro, esto no está cerrado. Veremos si el lunes llega o será otra la opción“.

Por ahora, Damián Pizarro sigue sin poder volver a Colo Colo y su futuro está en el aire. El delantero está perdiendo tiempo valioso si quiere seguir adelante con su carrera y ruega para que el panorama se aclare pronto para tener una revancha.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en su primera etapa en Colo Colo?

Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales en su primera etapa en Colo Colo. En ellos marcó 12 goles, aportó con 8 asistencias y alcanzó los 3.565 minutos dentro del campo de juego. Ganó el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

