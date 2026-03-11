Es tendencia:
Copa Libertadores

Lucas Bovaglio ilusiona a O’Higgins para el trascendental partido por Copa Libertadores

El DT de O'Higgins, Lucas Bovaglio, enciende la ilusión celeste y avisa que están listos para intentar meterse en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Por Diego Jeria

O’Higgins intentará seguir por el buen camino en la fase previa de Copa Libertadores y este miércoles visita a Deportes Tolima en Colombia, por la revancha de la tercera y última ronda clasificatoria a la competencia de grupos.

Los rancagüinos vienen de triunfar por 1-0 en la ida y un empate o victoria los mete en la siguiente ronda. De lo contrario, se podrán conformar con seguir compitiendo en Copa Sudamericana.

En conversación con los canales oficiales de O’Higgins y Conmebol, el entrenador de los celestes, Lucas Bovaglio, adelantó las buenas sensaciones con las que llega al partido.

O’Higgins: lindo ánimo y energía

Creo que en todos los aspectos llegamos bien, en un buen presente futbolístico y con buen rendimiento a nivel local e internacional. Anímicamente, lógicamente estamos fuertes porque los resultados positivos generan una linda energía y un lindo estado de ánimo, que invita a trabajar bien“, dijo el DT.

Agregó que “el día a día es agradable, y físicamente también. Llegamos con prácticamente todo el plantel a disposición. Si bien en las ultimas semanas nos ha tocado jugar con mucha frecuencia, desde el partico contra la Católica a este contra Tolima llegamos con el tiempo suficientes de recuperación“.

Lucas Bovaglio sentencia apostando a un buen partido de O’Higgins que “siento que a la hora de competir vamos a estar frescos y como queríamos llegar a este partido“.

Los Celestes visitan a Deportes Tolima este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 horas, en el estadio Manuel Murillo Toro, en la localidad de Ibagué. O’Higgins buscará unirse a Coquimbo Unido y la Católica en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Resumen:

O’Higgins visita a Deportes Tolima este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas.

El equipo de Lucas Bovaglio clasificará a fase de grupos con un empate o victoria.

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro ubicado en Ibagué, Colombia.

