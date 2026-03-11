O’Higgins intentará seguir por el buen camino en la fase previa de Copa Libertadores y este miércoles visita a Deportes Tolima en Colombia, por la revancha de la tercera y última ronda clasificatoria a la competencia de grupos.

Los rancagüinos vienen de triunfar por 1-0 en la ida y un empate o victoria los mete en la siguiente ronda. De lo contrario, se podrán conformar con seguir compitiendo en Copa Sudamericana.

En conversación con los canales oficiales de O’Higgins y Conmebol, el entrenador de los celestes, Lucas Bovaglio, adelantó las buenas sensaciones con las que llega al partido.

O’Higgins: lindo ánimo y energía

“Creo que en todos los aspectos llegamos bien, en un buen presente futbolístico y con buen rendimiento a nivel local e internacional. Anímicamente, lógicamente estamos fuertes porque los resultados positivos generan una linda energía y un lindo estado de ánimo, que invita a trabajar bien“, dijo el DT.

O’Higgins está listo para la revancha contra Tolima por Copa Libertadores.

Agregó que “el día a día es agradable, y físicamente también. Llegamos con prácticamente todo el plantel a disposición. Si bien en las ultimas semanas nos ha tocado jugar con mucha frecuencia, desde el partico contra la Católica a este contra Tolima llegamos con el tiempo suficientes de recuperación“.

Lucas Bovaglio sentencia apostando a un buen partido de O’Higgins que “siento que a la hora de competir vamos a estar frescos y como queríamos llegar a este partido“.

Los Celestes visitan a Deportes Tolima este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 horas, en el estadio Manuel Murillo Toro, en la localidad de Ibagué. O’Higgins buscará unirse a Coquimbo Unido y la Católica en la fase de grupos de Copa Libertadores.

