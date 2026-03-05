Es tendencia:
Copa Libertadores

Lucas Bovaglio quedó con gusto a poco tras el triunfo de O’Higgins en la Libertadores: “No pudimos…”

El entrenador argentino valoró la victoria ante Deportes Tolima, pero cree que el resultado quedó corto en Rancagua.

Por Carlos Silva Rojas

Lucas Bovaglio analizó la victoria ante Tolima.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLucas Bovaglio analizó la victoria ante Tolima.

O’Higgins se está transformando en un gran representante del fútbol chileno en torneos internacionales y lo volvió a demostrar este miércoles, porque le ganó a Deportes Tolima por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El elenco celeste, que viene de eliminar al millonario Bahía en el certamen continental, venció por 1-0 a los colombianos en El Teniente de Rancagua y se ilusiona con avanzar a la ronda de grupos.

Tras el partido habló el entrenador de O’Higgins, Lucas Bovaglio, quien se mostró contento por la victoria, sin embargo, quedó con gusto a poco por el corto resultado obtenido en calidad de local.

O’Higgins pierde a futuro nominado a la selección chilena para la revancha contra Tolima

O'Higgins pierde a futuro nominado a la selección chilena para la revancha contra Tolima

Lucas Bovaglio y la victoria ante Deportes Tolima

El estratega argentino lamentó que el elenco chileno no haya sacado una ventaja mayor en la ida, debido a que los colombianos jugaron gran parte del encuentro con un jugador menos.

Cuando ya tenían diez jugadores, lamentablemente en ese tiempo no pudimos ampliar la diferencia. Después 10 contra 10, más allá que creo que seguimos siendo superiores, nos costó tener claridad y paciencia a la hora de tener la pelota, pero valoro por sobre todas las cosas que sumamos la victoria que buscábamos y bueno faltan todavía 90 minutos allá en Colombia”, dijo Bovaglio.

“Por momentos fuimos claramente dominadores del juego teniendo mucho la pelota y ellos esperando en bloque bajo”, dijo el ex estratega de Palestino.

Francisco González marcó el único gol de O'Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Francisco González marcó el único gol de O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Además, Bovaglio explicó que “valoro haber conseguido el primer objetivo que teníamos hoy que era ganar. Valoro que mantuvimos nuevamente el 0 en nuestro arco, y hay que tener en cuenta el calibre del rival que enfrentamos, un rival que suele hacer mejores partidos en condición de visitantes que de local”.

O’Higgins se jugará el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas ante Deportes Tolima.

En síntesis

  • O’Higgins venció 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de Fase 3.
  • El entrenador Lucas Bovaglio lamentó no ampliar la ventaja pese a la expulsión del rival.
  • El partido de vuelta se jugará en Colombia el próximo miércoles 11 de marzo.
La criminal patada contra Alan Robledo en triunfo de O’Higgins a Tolima por Libertadores

La criminal patada contra Alan Robledo en triunfo de O'Higgins a Tolima por Libertadores

