Si has logrado obtener beneficios jugando en Coolbet Chile, no pierdas la oportunidad de retirarlos. El proceso para retirar dinero de Coolbet es sencillo y directo. Nuestro objetivo con este contenido es proporcionarte una guía detallada para que puedas realizar tu retiro sin complicaciones. Sigue leyendo para aprender todo sobre el retiro de fondos en Coolbet y empieza a disfrutar de tus ganancias en apuestas.

Cómo retirar dinero de Coolbet: paso a paso

Una vez hecho un depósito en el operador, activado el bono y jugado, puede que tengas la habilidad de generar beneficios. En ese caso, llegará un momento en que querrás retirarlos para disfrutarlos. ¿Pero cómo retirar en Coolbet? No te preocupes, ya que el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet desde Chile es bien sencillo. Te lo explicamos a continuación.

Cómo hacer un retiro de dinero en Coolbet

Cuando generes ganancias en el operador llegará el momento de completar el retiro en Coolbet. Ten en cuenta que para poder retirar con normalidad en el operador lo primero que debes hacer es verificar tu identidad. Es muy fácil. Solo tienes que remitir algunos documentos identificativos a soporte. Una vez verificado, podrás retirar en Coolbet así:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario de Coolbet. Ve al menú de usuario a través del apartado MI CUENTA o el icono de usuario (parte superior derecha de la pantalla). Haz clic en la opción de retiro para que se desplieguen las opciones disponibles. Selecciona el método a través del cual quieres completar el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet. Una vez elegida la opción que te resulte más cómoda, indica la cantidad que deseas retirar y facilita la información que te solicite el operador. Confirma la transacción. Una vez tu solicitud de retirada en Coolbet se acepte, se enviarán los fondos al método elegido.

Ten en cuenta que en función de la opción escogida tendrás que esperar más o menos. En el caso de la transferencia bancaria, es posible que tengas que esperar entre 2 y 5 días hábiles. En el caso de las billeteras electrónicas, el procedimiento es mucho más rápido. Aunque Coolbet afirma que es instantáneo, es posible que se demore entre 24 y 48 horas.

Cómo retirar en Coolbet móvil

Si quieres utilizar la aplicación móvil para completar el retiro en Coolbet, sin problema. El procedimiento es exactamente igual que en PC. Por tanto, ya sea desde celular o tableta, puedes completar el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet fácil y rápido independientemente del lugar en el que te encuentres. Si no hay app, desde Coolbet versión móvil.

Métodos de retiro en Coolbet activos

Obviamente, para poder completar el proceso de cómo retirar en Coolbet, lo primero es, además de estar registrado en la plataforma, saber los métodos de retiro incluidos en el operador. Por ello, a continuación enumeramos y analizamos brevemente las diferentes opciones para completar con el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet fácilmente:

PROVEEDOR TIPO TASAS MÍNIMO DURACIÓN Pago bancario Gratis $ 10.000 CLP 1-5 días laborales E-wallet Gratis $ 10.000 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 10.000 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 10.000 CLP Instantáneo

El mejor método para retirar en Coolbet desde Chile

Es difícil determinar cuál es la mejor opción para completar con el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet. En gran medida, se trata de una cuestión subjetiva que dependerá de aspectos personales, como la accesibilidad con relación a tus circunstancias. Sin embargo, si tuviéramos que elegir una opción, nos quedaríamos con las E-Wallets Coolbet.

La mejor es en nuestra opinión Skrill, aunque es cierto que si no vas a usar la tarjeta Skrill y quieres retirar fondos de la plataforma, las comisiones son abusivas. De todas formas, Skrill ofrece tarjeta de débito con una serie de ventajas. Además, si completas el proceso de cómo retirar de dinero de Coolbet con Skrill, luego podrás convertir esa plata en Bitcoin.

Preguntas frecuentes sobre cómo retirar dinero de Coolbet

Como siempre, terminamos el contenido con las preguntas más habituales sobre cómo retirar dinero de Coolbet. Lógicamente, en la propia web del operador también puedes consultar dudas al respecto. Además, soporte está activo 24/7 para ayudarte con cualquier duda sobre cómo retirar en Coolbet tu plata. Esperamos ayudarte con nuestras respuestas:

¿Coolbet Chile cobra comisiones por retirada?

No, ni tampoco por hacer un depósito. Eso sí, aunque no cobre comisión con relación a cómo retirar dinero de Coolbet, el método de pago elegido sí puede aplicar comisiones a posteriori.

¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en Coolbet?

Cuando se trata de completar el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet, tienes que tener en cuenta que se establece un mínimo de $10.000 CLP. En caso contrario, no podrás hacer una retirada. Recuerda, además, que es probable que solo puedas utilizar para completar el proceso de cómo retirar en Coolbet el último método que hayas utilizado para ingresar.

¿Cuál es el monto máximo de retiro en Coolbet?

Esta cuestión también es importante cuando se trata de cómo retirar dinero de Coolbet. El máximo diario (es decir, cada 24 horas) es de 5000 EUR, lo cual equivale a $42.000.000 CLP. Eso sí, en caso de que te pongas en contacto con soporte, puede que te levante el límite y te permitan retirar más. Consulta siempre con el servicio de asistencia de la web.

¿Cuál es el tiempo de transferencia para una retirada?

Depende del método de retirada elegido. Si completas el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet, por ejemplo, utilizando una billetera electrónica, deberías poder disponer del dinero en unas 24-48 horas (aunque el operador recalque que es instantáneo). Con la transferencia bancaria, la liquidación puede llegar a demorarse entre 2 y 5 días hábiles.

¿Cómo cancelar una retirada?

Solo podrás cancelar una retirada en Coolbet si la solicitud de retirada no ha sido procesada. Si este es el caso y te has dado cuenta de que no es el momento de completar el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet, haz esto:

Iniciar sesión en la cuenta de usuario Coolbet Chile. Ir al apartado de MI CUENTA desde la parte superior derecha de la pantalla. Elegir la opción de RETIRADAS y consultar el estado de las solicitudes. Si una solicitud está activa, podrás cancelarla sin problemas. Una vez cancelada la solicitud, el montante se reflejará de inmediato en el saldo de tu cuenta de usuario.

¿Cuáles son los Coolbet métodos de pago disponibles?

PROVEEDOR TIPO TASAS MÍNIMO DURACIÓN Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito bancario Gratis $ 10.000 CLP Instantáneo Depósito bancario Gratis $ 2.500 CLP ~ 5 minutos Depósito en efectivo Gratis $ 20.000 CLP ~ 5 minutos E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo

Servicio de asistencia de Coolbet

En caso de que haya rechazado una solicitud de retirada y no puedas completar el proceso de cómo retirar dinero de Coolbet, tranquilo. Repasa los términos y condiciones del operador. Si has cumplido con todos ellos, puedes contactar con el servicio de asistencia al cliente para que te ayuden. Dispones de varios métodos de contacto para soporte Coolbet: