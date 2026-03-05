Un golpe con importantes consecuencias. Eso fue lo que recibió el central argentino Alan Robledo en la valiosa victoria de O’Higgins por la cuenta mínima ante Deportes Tolima, por la ida de la fase 3 en Copa Libertadores, en Rancagua.

La situación ocurrió en un momento clave del encuentro. En el minuto 36, luego que el cuadro colombiano tuviera las más claras ocasiones para abrir el marcador, el delantero Kelvin Flores, golpeó con la planta de su pie derecho al defensor. Recibió tarjeta roja directa.

La violenta acción provocó que Robledo debiera salir del encuentro, luego que fuera atendido durante largos minutos dentro de la cancha, por el corte que recibió, donde tras las curaciones necesarias, lo sacaron en camilla. Curiosamente, tras la acción, O’Higgins anotó el único gol.

Robledo sufre escalofriante patada en triunfo de O’Higgins

Para la suerte del “Capo de Provincia”, el central se encuentra bien, aunque tras el encuentro se le pudo ver con una amplia venda que cubría la totalidad de su cabeza y gran parte de su frente. En ese estado, explicó la acción y reveló que nunca perdió la conciencia.

“Es una jugada rápida que yo voy con la cabeza y baja el pie. Me lastimó (de forma) importante, pero me siento bien, en ningún momento perdí el conocimiento, sí me dolía mucho, entonces es muy grave la herida pero estoy bien”, afirmó el central de O’Higgins.

Junto con reconocer a los médicos del club por la curación que le hicieron, Robledo admitió que “la verdad es que no quería salir, pero el corte era muy profundo y por ahí era un poco arriesgar algo innecesario. Fue decisión del profe (Lucas Bovaglio) y hay que respetarlo”.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por fase 3 de Copa Libertadores entre O’Higgins y Deportes Tolima se disputará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.