La eliminación de Universidad de Chile de la Copa Sudamericana ante Palestino sigue dejando repercusiones. Esta vez fue el periodista Manuel de Tezanos en su programa Balong quien analizó el partido y lanzó duras críticas contra el técnico azul Francisco “Paqui” Meneghini.

El comentarista apuntó directamente a la forma en que el entrenador enfrentó el encuentro. “El entrenador de Palestino puso a disposición todos sus recursos y todo su atrevimiento para tratar de ganar el partido versus un entrenador que especuló hasta el final”, lanzó De Tezanos.

Para el comentarista deportivo la desición fue grave desde el banco de los azules. “Especuló a tal punto que incluso no utilizó uno de sus cambios, pero no por convicción, sino simplemente por miedo a tomar decisiones“, comentó duramente.

El periodista también cuestionó algunas decisiones puntuales durante el desarrollo del encuentro, especialmente respecto al mediocampo y a la permanencia de ciertos jugadores en cancha.

Francisco Meneghini lleva seis partidos disputados y solo ha ganado uno

Dudas en el banco de la U. de Chile

Uno de los puntos que más criticó fue la continuidad Israel Poblete en cancha. “El partido de Poblete era para realizar un cambio, no estaba para la lucha. En el segundo tiempo la U lo tenía controlado, peros sus características futbolísticas ya no estaban disponibles para ese momento del partido”, sostuvo.

También apuntó a la tardía participación de Marcelo Díaz, quien terminó siendo importante en el empate azul. “Si tienes a Díaz, ¿cómo no hacerlo ingresa? Terminó siendo clave cuando la U estaba en desventaja“, remarcó

Finalmente, cerró con otra crítica a la falta de decisiones desde el banco azul. “Tiene un delantero de 1.90 que no lo hace ingresar y además tiene un cambio extra que no utiliza”, concluyó.

