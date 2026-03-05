Matías Fernández es uno de los mejores jugadores que ha salido del fútbol chileno y durante su carrera, tuvo la fortuna de compartir con dos leyendas como Jorge Valdivia y Juan Román Riquelme.

Fernández debutó en Colo Colo y rápidamente mostró sus grandes condiciones. Luego de ser el mejor jugador de América, inició su aventura en Europa. Allá jugó en Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina y Milan. Tras ello, cruzó el Atlántico para pasar sus últimos años en Necaxa, Junior, otra vez los Albos y La Serena.

La elección de Matías Fernández

Mucho se discute en la actualidad que la magia en el fútbol se ha ido apagando. Cada vez tiene más importancia el GPS y las distancias recorridas por sobre esos jugadores que hacen levantarse al público. Ya casi no hay “10”, cuando antes era la posición más importante.

Jorge Valdivia y Juan Román Riquelme son de los últimos enganches que dio Sudamérica. El Mago brilló en Colo Colo y se convirtió en ídolo en Palmeiras, además de ganar la Copa América con Chile. El Torero por su parte es leyenda de Boca y se hizo un nombre en Europa con Villarreal.

Matías Fernández tuvo la fortuna de jugar con Valdivia en Colo Colo y la selección chilena, mientras que con Riquelme compartió camarín en el Submarino Amarillo. Por esta razón, fue consultado por cuál de los dos fue mejor y no dudó en su respuesta.

“Jugué con los dos. Eh…, el Mago”, dijo Fernández a @danielolivaresd. Con Valdivia hizo una dupla soñada en los Albos y juntos conquistaron el Apertura 2006 derrotando en la final a Universidad de Chile. Si bien con Riquelme estuvo en Villarreal, no lograron estar juntos en cancha ya que el argentino fue “cortado” por Manuel Pellegrini.

Entre otras respuestas, Matías Fernández eligió su gol de tiro a Universidad de Chile en la final del Apertura 2006 como el mejor de su carrera, además de señalar que su partido más destacado fue el triunfo ante Argentina por la mínima en 2008 con la camiseta de La Roja.

