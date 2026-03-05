Universidad de Chile sumó su primer gran fracaso de la temporada y quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Palestino. Bryan Carrasco tuvo que explicar un malentendido que surgió.

El Romántico Viajero llegaba con la moral por las nubes luego de conseguir su primer triunfo del 2026 ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Sin embargo, el vuelo de la victoria en Macul no les alcanzó para doblegar al Tino-Tino en el Estadio Nacional.

Carrasco evita la burla

En un partido que no fue muy entretenido, las emociones llegaron en los minutos finales. Nelson Da Silva le dio la ventaja a Palestino, mientras Maximiliano Guerrero igualó en los descuentos. Parecía que se iban a penales, pero Ian Garguez terminó colocando el 2-1 definitivo.

ver también La Nona Muñoz aplaude la entrada clave de Munder en Palestino: “Para nosotros es Assadi o Altamirano en la U”

Un resultado que es un mazazo deportivo y económico para Universidad de Chile. Los dirigidos por Francisco Meneghini se quedan sin competición internacional por el resto del 2026 y además, pierden los 900 mil dólares de premio que significaban entrar a la fase de grupos.

El plantel de Palestino quedó muy feliz por el resultado y liderados por Bryan Carrasco, se fueron del Estadio Nacional celebrando con “Un año más” de Tommy Rey. Algunos lo interpretaron como una burla, por lo que el velociraptor aclaró el tema.

“Que no se malinterprete. Es un año más que Palestino va a jugar Copa Sudamericana. No vayan a pensar que le estamos tirando cosas a la U”, indicó Carrasco a los medios, tratando de evitar la polémica. El capitán del Tino-Tino sacó pecho por el buen rendimiento a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

“Sabemos jugar estas instancias. Ya llevamos cuatro victorias jugando esta fase de la Copa Sudamericana y queremos que la historia siga a favor de nosotros“, cerró con orgullo. Palestino y Audax Italiano serán los representantes chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana del 2026.

En resumen: