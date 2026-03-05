Es tendencia:
El plantel no está cerrado: El refuerzo que busca sumar Cobreloa: “Con el poco presupuesto…”

El plantel del cuadro loíno aún no esta cerrado y se reveló al jugador que buscan sumar esta temporada.

Por Andrea Petersen

El cuadro minero entrega detalles de lo que se viene.
Cobreloa continúa afinando detalles de cara a la nueva temporada en Primera B, instancia en la que ya concretó la llegada de varios refuerzos con el objetivo de lograr el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, desde el club aseguran que el plantel aún no está completamente cerrado.

El elenco minero sumó a distintos refuerzos, entre ellos: Felipe Fritz, Diego García, Matías Sandoval, Tomás Aránguiz, Jorge Paul Gatica, Diego Tapia y Bastián San Juan, a quien se le sumaría un nuevo nombre.

El refuerzo que busca Cobreloa.

En conversación con En La Línea, el director deportivo de la escuadra, Mauricio Pozo, señaló que buscan cerrar nuevos refuerzos. “Entendiendo los tiempos acotados que nos quedan, con el poco presupuesto que también tenemos, estamos viendo opciones”.

Añadiendo: “También soy muy responsable de ello, de ver algún jugador que nos pueda aportar el club al cual pertenece, con algo de su remuneración, son situaciones que estamos evaluando”.

Asimismo, añade que están analizando las opciones. “Trabajando en ello con la comisión fútbol y, obviamente, todo esto visado por el cuerpo técnico”.

Agregando que si llega alguien será un jugador nacional porque ya tienen cubierto el cupo extranjero. “Estamos evaluando que puesto, sabemos que por ahí nos puede faltar otro volante. Si no llega, se están preparando los chicos”, señaló Pozo.

En síntesis:

  • Mauricio Pozo confirmó que Cobreloa busca un volante nacional para cerrar su plantel actual.
  • Cobreloa sumó siete refuerzos, incluyendo a Felipe Fritz, Diego García y Bastián San Juan.
  • Mauricio Pozo aclaró que Cobreloa solo contratará jugadores nacionales por tener cupos extranjeros cubiertos.
