Cobreloa tuvo varias novedades en el mercado de fichajes de la Primera B, pero también una situación muy extraña. Gary Insaurralde retornó al club luego de dos préstamos en la máxima categoría del fútbol chileno durante 2025: en el primer semestre militó en Unión La Calera.

Mientras que en el segundo, pasó a la Unión Española, cuadro con el que descendió a la categoría de plata en el balompié nacional. A pesar de que apuntaba a ser un bastión en el equipo de César Bravo, Insaurralde todavía no aparece en las citaciones.

Hace algunas semanas, el DT de los Zorros del Desierto reconoció que había una conversación pendiente entre ambos. Por eso mismo, el gerente deportivo loíno sacó la voz nuevamente. “Desde Yastin (Navarro) con (Lucas) Cornejo, que son los jugadores más jóvenes que tienen contrato, más los grandes tienen todas las mismas cualidades”, dijo Mauricio Pozo a En La Línea.

Gary Insaurralde ante Felipe Loyola en un duelo entre Huachipato vs. Cobreloa. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Obviamente por la experiencia y trayectoria de algunos, pero acá hay responsabilidades técnicas, tácticas y futbolísticas. Todos están abocados a lo que quiere el cuerpo técnico. Son jugadores profesionales”, agregó Pozo antes de abordar con más claridad lo del ex O’Higgins.

El otrora jugador de Deportes Concepción y comentarista deportivo añadió que “a medida que funcionen en el sistema y el nivel que exige el cuerpo técnico y nosotros, Gary es fundamental y determinante. Está en condiciones”. Y agregó una declaración de principios.

Cobreloa espera por un volante en el mercado de la Primera B y habla de Insaurralde

Por cierto, en la gerencia deportiva de Cobreloa valoran positivamente la llegada de otro volante en el mercado de fichajes de la Primera B. Pero también tienen elegidos a los jóvenes que agarrarán protagonismo en caso de que no se concrete ese refuerzo.

Y quieren sí o sí ver a Gary Insaurralde en el campo de juego. “Todos queremos que esté citado, sea titular y nos ayude a desarrollar una idea futbolística”, fue el deseo que expresó Mauricio Pozo, quien también fue consultado por la opción de liberar un cupo extranjero.

Sería por la nacionalización de Gustavo Gotti, goleador del equipo. “Es un tema reglamentario: él o cualquier otra persona que tenga su nacionalidad no permite ser inscrito este año. Lo hemos averiguado, esto ha sido bastante extenso. Me parece que no podría inscribirse como chileno, hasta ahora no hay nada de que se pueda nacionalizar”, cerró Mauricio Pozo.

Gustavo Gotti, capitán y artillero de los Zorros del Desierto. (Pedro Tapia/Photosport).

Por lo pronto, Cobreloa debe afinar detalles para jugar el 7 de marzo en casa frente a Curicó Unido, que rescató un punto en su visita a San Luis de Quillota en el césped artificial del estadio Lucio Fariña Fernández. El pitazo final está pactado para las 18 horas.

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Cobreloa suma 4 puntos al cabo de dos fechas en la Primera B 2026 y así va en la tabla.

