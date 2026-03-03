Este martes Cobresal y Audax Italiano se ven las caras buscando la clasificación en la Copa Sudamericana. Sin embargo, cuando todo estaba listo para que ambos salieran a la cancha, un corte de luz arruinó la llave en el norte del país.

Al no cumplir con las exigencias de Conmebol en el Estadio El Cobre de El Salvador, los Mineros se vieron obligados a cambiar la localía. El recinto elegido fue el Zorros del Desierto de Calama, donde las cosas funcionan sin problemas.

Pero justo cuando los equipos iban a comenzar la acción, el duelo debió suspenderse. Los generadores en la cancha de Cobreloa no respondieron y el club organizador debió moverse rápido para encontrar una solución.

Corte de luz en Calama posterga el duelo de Cobresal y Audax en Sudamericana

La llave de Copa Sudamericana ante Cobresal y Audax Italiano se ve sacudida por un insólito episodio. El Estadio Zorros del Desierto se quedó sin luz a minutos del pitazo inicial, lo que ha postergado todo.

Tanto Cobresal como Audax Italiano pudieron hacer el calentamiento con luz, pero todo se arruinó cuando iban a salir a disputar la llave de Copa Sudamericana. Foto: Cobresal.

El recinto estuvo funcionando sin ningún inconveniente en la previa. De hecho, ambos elencos pudieron realizar su calentamiento con luces encendidas y parecía que nada frenaría el choque.

No obstante, cuando Cobresal y Audax Italiano iban a salir a la cancha, se cortó la luz. De inmediato los locales trataron de solucionarlo con los generadores que hay en el lugar, pero ninguno de ellos pudo aguantar más de 20 minutos ante la gran cantidad de energía que se requiere.

Ante este escenario, los Mineros acudieron rápido a buscar otros para así poder jugar este mismo martes el compromiso. Se espera que llegue cerca de las 22:30 horas, lo que retrasaría el inicio del duelo a las 23:00 horas aproximadamente.

Esto no deja de llamar la atención, ya que en las revisiones previas se debe tener ojo con este tipo de temas. Quedará esperar para ver si fue mala suerte o responsabilidad de alguien que no revisó bien un retraso que no ayuda en nada a ninguno de los presentes.

Cobresal y Audax Italiano, al momento de la publicación de este artículo, seguían esperando por la luz. Poco a poco se ha ido reparando el problema, pero sin mayores detalles al respecto.

¿Cuáles son los próximos partidos de Cobresal y Audax Italiano?

Tras el duelo en Copa Sudamericana, Cobresal y Audax Italiano deberán enfocarse en lo que se les viene en la Liga de Primera. Mientras los Itálicos recibirán a Colo Colo el sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas, los Mineros visitarán a Palestino el domingo 8 a las 20:30 horas.

En resumen, Cobresal y Audax Italiano…

Apagón inesperado en Calama: El duelo por Copa Sudamericana sufrió una suspensión de última hora debido a un corte de luz en el Estadio Zorros del Desierto. Aunque la iluminación funcionó sin problemas durante el calentamiento, el sistema colapsó justo cuando los equipos se disponían a ingresar a la cancha para el inicio oficial.

Falla en los respaldos de emergencia: Los generadores del recinto calameño no fueron capaces de sostener el suministro eléctrico, aguantando apenas 20 minutos antes de fallar. Esto obligó a Cobresal (que ya había perdido su localía en El Salvador por no cumplir exigencias de Conmebol) a gestionar de urgencia nuevos generadores externos.

Retraso significativo en la programación: Se estima que el encuentro podrá comenzar recién cerca de las 23:00 horas, una vez que los nuevos equipos de energía lleguen al estadio. Esta situación genera críticas hacia la organización por la falta de previsión en un torneo de prestigio internacional, perjudicando el descanso de ambos planteles.

