Este martes inicia la Copa Sudamericana 2026, certamen de la Conmebol que comienza con los duelos de la primera ronda o fase preliminar, donde clubes de ocho de los diez países del continente definen, a partido único, a los clasificados a la fase de grupos.

Grandes enfrentamientos se llevarán a cabo en estas fechas y en Chile, por ejemplo, los protagonistas de esta jornada son Cobresal y Audax Italiano, dos clubes que buscarán seguir con vida en el certamen continental y que se medirán esta jornada en la altura de Calama, específicamente en el estadio Zorros del Desierto.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer los distintos escenarios que podrían enfrentar ambos clubes en esta importante ronda clasificatoria.

¿Qué pasa si gana, empata o pierde Cobresal y Audax Italiano hoy?

A diferencia de lo que ocurre con los duelos de Copa Libertadores en su fase previa o incluso con la Sudamericana desde la fase de grupos, la ronda preliminar o primera ronda de la Conmebol Sudamericana no se juega en ida y vuelta y todo es a partido único. Es decir, lo que ocurra en este encuentro define todo.

¿Qué pasa si hay un ganador en los 90 minutos?

En caso de que haya un ganador en los 90 minutos, ese equipo avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sumándose así a los clubes argentinos y brasileños que esperan rivales.

¿Qué pasa si hay un perdedor en los 90 minutos?

Como es lógico, el equipo que pierda en los 90 minutos quedará eliminado de la Copa Sudamericana y no volverá a competir internacionalmente durante este 2026.

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

No hay partido de revancha ni tiempo extra. La normativa de Conmebol indica que, si Cobresal y Audax igualan en los 90 minutos, el clasificado se definirá directamente mediante lanzamientos penales.

Hoy se conocerá si Cobresal o Audax clasificar a la fase grupal de Sudamericana. (Foto: Diego Martin/Photosport)

¿A qué hora juega Cobresal vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana?

El partido entre Cobresal y Audax Italiano por la fase preliminar de la Copa Sudamericana se juega este martes 3 de marzo desde las 21:30 horas de Chile en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

