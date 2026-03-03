2026 será un año relevante para la Selección Chilena Femenina, pues deberá buscar la clasificación para el Mundial 2027 que se jugará en Brasil. En esa línea, el equipo de Luis Mena enfrentará una auténtica “maratón” para conseguir ese cupo directo.

A comparación del resto de los equipos de Sudamérica, la próxima ventana de duelos oficiales para La Roja será clave para sus pretensiones, pues disputará tres encuentros por Liga de Naciones, dos de ellos como visita, en busca de volver a una cita planetaria tras siete años.

En esa línea, la Conmebol hizo oficial la programación de los próximos tres juegos de la Selección Chilena en el certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, que se disputarán entre el viernes 10 y el sábado 18 de abril.

ver también Tiene 15 años, se luce en Colo Colo y fue llamada a la Roja adulta

Selección Femenina tiene fechas para duelos claves en Liga de Naciones

Hasta el momento, el equipo de Luis Mena se ubica en el tercer puesto del proceso con siete puntos, junto con Argentina (con mejor diferencia de goles) y Colombia, precisamente ambos serán rivales en sus primeros dos encuentros.

Por la jornada 5 de Liga de Naciones, la Selección Femenina recibirá a la Albiceleste en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el viernes 10 de abril desde las 20:00 horas.

Cuatro días después, el martes 14, desde las 22:00 horas (de Chile), La Roja visitará el Estadio Pascual Guerrero de Cali donde se medirá ante la Selección Colombia, una de las favoritas para clasificar al Mundial 2027.

Publicidad

Publicidad

La escuadra nacional finalizará esta “maratón” de cotejos el sábado 18 de abril, cuando enfrente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, a contar de las 17:00 horas de nuestro país.

Imagen: Conmebol

En síntesis

Selección Chilena Femenina enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay entre el 10 y 18 de abril.

enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay entre el 10 y 18 de abril. Siete puntos posee la escuadra de Luis Mena en Liga de Naciones antes de iniciar la ventana de juegos.

posee la escuadra de Luis Mena en Liga de Naciones antes de iniciar la ventana de juegos. El viernes 10 de abril, Chile jugará contra Argentina en el Estadio Elías Figueroa a las 20:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Tabla de Posiciones en Liga de Naciones