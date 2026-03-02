Es tendencia:
Superclásico

Filtran conversación de Zaldivia donde anticipaba el golpe Monumental de la U: “El Superclásico…”

El defensa de los azules, con pasado en Colo Colo, le dio la victoria a su equipo con un derechazo en el segundo tiempo.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Zaldivia le anotó a Colo Colo.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTMatías Zaldivia le anotó a Colo Colo.

Colo Colo sigue jugando mal y ahora le costó caro, porque no tuvo la suerte de partidos anteriores de ganar sobre el final en el estadio Monumental y perdió en casa, ante su archirrival, Universidad de Chile.

Los azules fueron a Macul y se llevaron su primera victoria del año en la Liga de Primera, porque ganaron por 1-0 con el solitario tanto del ex defensor albo Matías Zaldivia.

La U se repuso a un mal arranque del año y fue a ganar al Monumental con Francisco Meneghini a la cabeza, para así lograr su primera gran alegría de la temporada.

Arturo Vidal minimiza a la U tras su nuevo triunfo ante Colo Colo en el Monumental: “No vi…”

La conversación de Matías Zaldivia con Vero Bianchi antes del Superclásico

La gran figura del Superclásico terminó siendo el defensor Matías Zaldivia, ex jugador de Colo Colo, que con su derechazo dentro del área le dio la victoria a Universidad de Chile en el Monumental.

El argentino nacionalizado chileno había anticipado la victoria, puesto que la periodista Verónica Bianchi publicó una conversación que tuvo con el defensor en la previa al duelo, donde aseguraba que iba a ganar la U.

La conversación de Zaldivia con Bianchi.

La conversación de Zaldivia con Bianchi.

“El Superclásico ya está ganado”, le había anticipado Zaldivia a la comunicadora de TNT Sports, situación que finalmente se dio y que él fue el jugador que desniveló las acciones.

Universidad de Chile respira y este miércoles tiene un partido clave ante Palestino por la Copa Sudamericana.

En síntesis

  • Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo con gol de Matías Zaldivia.
  • El técnico Francisco Meneghini lideró la primera victoria azul de la temporada en Macul.
  • El club azul enfrentará a Palestino este miércoles por la Copa Sudamericana.
Tras el triunfo de la U ante Colo Colo: la brutal burla de Johnny Herrera a Arturo Vidal

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

