Colo Colo perdió contra Universidad de Chile en el estadio Monumental tras jugar un partido espantoso, en el que se crearon muy pocas oportunidades de gol.

Para el ídolo Carlos Caszely, esto fue culpa del entrenador, Fernando Ortiz, quien juega con dos centrodelanteros en un esquema que no le favorece al Popular.

“Todas las derrotas frente a la U son tristes. La U vino a hacer su negocio, lo consiguió y ya está, hay que dar vuelta la página. ¿Qué no hizo Colo Colo? Lo dije antes del partido, jugar por las puntas”, manifestó el Chino tras el duelo.

El máximo goleador en la historia del Cacique indicó que “no puedes jugar con dos 9 sin jugar con punteros, no abriste la cancha. En un partido irregular Colo Colo llegó una vez, así no se puede ganar”.

Caszely fue crítico con lo que planteó Ortiz en Colo Colo

Caszely le pide a Ortiz conocer la historia de Colo Colo

Consultado sobre si debería cambiar el esquema, es claro Caszely. “Depende de Ortiz como quiera jugar, solo puedo decir que la historia de Colo Colo dice que debe jugar con punteros porque los equipos se te meten atrás”.

Para eso, graficó lo que hizo U de Chile tras abrir el marcador. “La U, después del gol, metió ocho atrás. Empezaste a meter centros frontales y esos los ganan los centrales normalmente. Es difícil”.

Tampoco le gustó la salida de Arturo Vidal. “Cuando salió Vidal, Colo Colo se quedó sin ningún referente. Ese es uno de los grandes problemas. Nadie alegó y estaban con la cabeza baja. Eso se ve desde arriba”, señaló.

También se refirió al árbitro. “Siempre que se pierde es culpa del árbitro. El primer tiempo estuvo bien, en el segundo bastante mal. Es árbitro, se puede equivocar. No hay que echarle la culpa”, cerró.

