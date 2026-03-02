Universidad de Chile dio el golpe en la quinta fecha de la Liga de Primera, puesto que por fin logró una victoria y lo hizo ante su archirrival, Colo Colo, en el estadio Monumental.

La U sorprendió al ganar por primera vez con Francisco Meneghini como entrenador y lo hizo en Macul, por 1-0, gracias al solitario tanto del defensor Matías Zaldivia.

Los albos perdieron una racha de tres victoria consecutivas y vuelven los fantasmas, debido a que los triunfos ante Everton, Unión La Calera y O’Higgins maquillaron el mal juego que sigue desarrollando el equipo de Fernando Ortiz.

Culpan a Jonathan Villagra por la derrota de Colo Colo ante la U

La victoria de la U llegó tras un tiro libre por una falta de Jonathan Villagra contra Maximiliano Guerrero, cuando Colo Colo tenía la pelota y no había necesidad de cometer una infracción.

El ex defensor de los albos Alejandro Hisis conversó con RedGol y apuntó al ex Unión Española, debido a que de su mala decisión salió el gol de los azules en el Monumental.

“Con muy poquito ganaron. En el segundo tiempo bajamos el nivel bastante. El gol salió de una tontera, un foul tonto que hace Jonathan Villagra… una tontería“, dijo el ex seleccionado.

“Estuvo muy inocente, no puede hacer ese tipo de faltas. Perder con la U y de local es lo último que puede pasar y ocurrió… Duele harto este resultado”, agregó el ex albo.

Jonathan Villagra es apuntado por la derrota de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Hisis señaló que el desarrollo del partido fue muy malo por los dos lados y que el partido se resolvió mediante el error personal en la marca de Villagra.

“El partido fue malo, aburrido, no hubo nada entretenido, fue lamentable el espectáculo, a pesar de que el estadio estaba bonito con los hinchas llenándolo”, cerró.

