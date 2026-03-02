Luciano Darderi (21°) se coronó campeón del Chile Open tras vencer en dos sets al alemán Yannick Hanfmann (81°), conquistando de esta manera su quinto título ATP.

En la celebración se lanzó al piso, describiendo en conferencia de prensa la emoción que sintió en ese momento. “Pasaron muchas cosas, sobre todo mi abuela, en el cambio del 6-5 (del segundo set) uno piensa muchas cosas y en momentos de desesperación pido en momentos importantes”, manifestó antes de jugar el game decisivo, en el que le quebró el saque al teutón.

Señala que eso “me ayuda en mi cabeza mágicamente, después debes jugar y ganar, pero es una chispa que me da fuerza en ese momento. Pensar eso ayuda”.

También indicó que “se me pasaron flashes con mi papá de chico, venía pensando qué iba a hacer si ganaba, pensé mil cosas, pero estás tan tenso que te sale lo que te sale”.

Darderi con el título del Chile Open

“Me tiré al piso y bajó la presión, porque pocas veces terminas la semana feliz. Irse del torneo con trofeo, con tu equipo feliz… el año pasado perdí en 32 torneos y gané en 3. Por eso le agradezco a mi equipo”.

Darderi sueña con ser top 100

Sobre su futuro, indica el argentino nacionalizado italiano que “mi sueño era ser top 100 cuando chico, ahora es ser top ten, tengo el sueño ese con mi equipo, mi papá”.

“Ya gané 5 títulos, algo que no lo imaginé, lo que venga ahora será bueno. No puedo ir mejor que esto a mis 24 años. Trabajamos fuerte, lo merecemos, pues no es de un día para otro, vengo hace 6 años trabajando fuerte. Y no es solo mío, es de mi equipo, estoy feliz de estar en esta posición”, agregó.

Sobre su desempeño en el Chile Open dijo que “fui de menos a más, tuve un poco de fiebre a comienzo de semana, pero no podía decirlo. Me costaba mucho al principio, pero agarré confianza en semifinales y ahí pensé que podía ganar el título. Feliz de haber jugado gran tenis”.

