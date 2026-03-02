La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5393, cuyo pozo acumulado se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5393

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganador en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 1, 4, 18, 23, 29, 41 y comodín 38.

ver también Resultados Loto jueves 26 de febrero: Números ganadores sorteo 5392

¿Cómo jugar Loto?