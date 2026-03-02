¿Vuelve a Chile? El pésimo momento que pasa Jordhy Thompson en Rusia

Jordhy Thompson no pasa por la mejor etapa en su carrera como futbolista profesional. Esta vez no es por su rendimiento personal ni cosas extrafutbolísticas, sino que su equipo, el Orenburg, se encuentra peleando el descenso en la primera división de Rusia. Incluso, pese a que ganaron el fin de semana, aún no salen de la zona roja, por lo que de momento, estarían descendiendo.

En la presente temporada, el equipo de Thompson solo ha conseguido tres victorias en 19 partidos. El resto han sido seis empates y diez derrotas, lo que da como resultado que sean el segundo equipo con menos triunfos y estén peleando las últimas posiciones.

Con 15 puntos, el equipo del delantero se encuentra en la posición número 14 de la Premier Liga de Rusia, a tres puntos de la salvación, pero tras el rendimiento hasta la fecha, no parece ser un camino fácil. Más aún considerando que en los últimos cinco partidos perdió tres veces, ganó uno y empató el otro.

Para salvarse del descenso, el Orenburg necesita sumar con urgencia y en la próxima fecha tendrá un rival complicado. Se trata del Zenit, a quienes enfrentarán el próximo domingo 8 de marzo a las 6:00 de la mañana (horario chileno).

Justamente el encuentro ante el club de San Petersburgo será un desafío de alta dificultad, ya que hoy ellos se encuentran en el segundo lugar de la tabla. Y además, están a un punto del primer lugar, Krasnodar, por lo que saldrán a buscar el partido con la obligación de ganar.

El rendimiento de Jordhy Thompson en Orenburg

Pese a que recién este fin de semana se retomó la Premier Liga de Rusia tras el parón por el invierno, Jordhy Thompson ha tenido buenos números en los últimos partidos. No solo porque es titular indiscutido en el equipo, sino que también porque hasta la fecha sus actuaciones en la temporada promedian 6,98 de valoración por Sofascore. La puntuación anual más alta de su carrera.

En 17 partidos jugados, Thompson ha convertido cinco goles y dos asistencias, siendo uno de los puntos altos del equipo que hoy pelea la zona baja de la tabla con el fin de no descender. Además, el chileno ha disputado 1192 minutos.

Jordhy Thompson tiene buen rendimiento en Rusia. (Foto: Jordhy Thompson en Instagram)

El panorama de Thompson y el Orenburg para evitar el descenso

El próximo domingo 8 de marzo, Jordhy Thompson y el Orenburg enfrentarán al Zenit en un partido correspondiente a la Premier Liga de Rusia. El encuentro ante uno de los mejores equipos del torneo será solo la primera prueba para salvarse del descenso, ya que luego jugarán ante el Dynamo Makhachkala, quienes hoy están tres puntos por encima y es el duelo directo para salir de la zona baja.

Posterior a estos exigentes partidos, Thompson y compañía visitarán la capital para enfrentar al CSKA Moscú el próximo 21 de marzo. Además, entre medio de estos partidos por la liga de primera división, tendrán que jugar los cuartos de final de la Copa de Rusia ante el Rostov.