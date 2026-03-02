El Superclásico 199 fue flojito en lo futbolístico, pero Universidad de Chile niveló el duelo a favor en el segundo tiempo y, con una jugada que nació de un tiro libre, los azules derrotaron por 0-1 a Colo Colo en el estadio Monumental.

Los azules ya habían mostrado alguna mejora contra Palestino y en el Superclásico válido por la quinta fecha de la Liga de Primer cosecharon su primer triunfo de la temporada.

En el programa Todos Somos Técnicos de Dsports, el otrora entrenador, Jorge Pellicer, restó cierto mérito al triunfo de Universidad de Chile. A su juicio, los azules se encontraron con la victoria casi de suerte.

La U se encontró con un triunfo que no buscaba…

“Yo creo que Universidad de Chile se encontró con el triunfo. La U ganó un partido que no buscó ganar y eso es lo que uno aprecia”, dijo Pellicer.

Pellicer y particular análisis del Superclásico 199.

Agregó “pero fue un partido de baja envergadura futbolística donde Colo Colo propuso algo en la cancha… poquito, sin estructura definida y con una forma distinta que es utilizar dos hombres de punta que terminaron siendo tres“.

“La U lo gana sin haberlo querido ganar. Que se entienda bien: no propuso para ganar, propuso para no perder y se encontró con una victoria“, sentenció el campeón en la banca de Huachipato el Clausura 2012.

Ahora Universidad de Chile pone foco en el partido contra Palestino por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, para después recibir a Universidad de Concepción por la Liga de Primera.