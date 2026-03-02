Universidad de Chile de a poco se está acostumbrando a ganar en el estadio Monumental, porque en los últimos tres partidos jugados en Macul ante Colo Colo triunfo en dos, dando vuelta su mala racha.

Los azules se impusieron por 1-0 en la cancha David Arellano, gracias al solitario tanto de Matías Zaldivia, que llegó a los 70 minutos y el que no pudo sacarse de encima el mal trabajado equipo de Fernando Ortiz.

El partido fue malo y junto a RedGol lo analizó Claudio Borghi, quien señaló que ambos equipos entregaron muy poco y aprovechó para hablar de la gran figura del Superclásico.

ver también “Ninguna cosa diferente”: Claudio Borghi critica el nivel en el triunfo de la U sobre Colo Colo

Claudio Borghi habló de la salida de Zaldivia de Colo Colo

Matías Zaldivia se convirtió en héroe para la U en el Monumental, gol que dolió por partida doble en los hinchas de Colo Colo, debido a que el defensor argentino nacionalizado chileno vistió la camiseta alba.

Bichi Borghi alabó a Zaldivia y recordó su polémica partida del cuadro popular, que según su información se dio a que lo “sacaron” del Monumental, más que por una determinación propia.

Matías Zaldivia celebrando su gol en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hizo el gol. Es un buen jugador. Él cumple con sus funciones de muy buena forma. Un jugador que se fue de Colo Colo, que mucha gente todavía no sabe por qué se fue, y se fue por un problema de… lo sacaron, no es que se haya ido por decisión propia“, puntualizó el ex entrenador albo.

“En la U se ha transformado en un jugador muy importante, muy… demasiado importante para la U”, cerró el Bichi Borghi sobre Matías Zaldivia.

ver también “No es para Colo Colo”: piden la salida de Fernando Ortiz tras el Superclásico

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad