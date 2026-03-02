En un Superclásico opaco, Universidad de Chile consiguió vencer a Colo Colo. El cuadro laico se quedó con la victoria gracias a un gol solitario de Matías Zaldivia y selló su segundo triunfo en el Monumental en las últimas tres temporadas.

Vaya momento para lograrlo. Francisco Meneghini, DT de la U de Chile, venía de momentos grises en la banca del Bulla y se presagiaba lo peor en al antesala del Superclásico. Sin embargo, las cosas le salieron bien.

Y eso que Universidad de Chile no fue ampliamente superior a Colo olo en el Superclásico. Matías Zaldivia hizo la diferencia, cuando todos pensaban que el duelo tan ansiado y esperado terminaría en empate.

ver también Juan Martín Lucero celebra el triunfo de la U de Chile cantando “el Indio no lo puede creer…”

Zaldivia asegura que la tabla lo motivó

Partido complejo que se resolvió con un único gol. Francisco Meneghini se aferra a la banca de la Universidad de Chile, gracias al agónico tanto de Matías Zaldivia. Y eso que, en la previa, a la U se le daba por muerta.

“La tabla aparecía cada treinta segundos, había un morbo terrible. Igual, te digo, ayudó, porque me molestó bastante vernos allí”, señaló Matías Zaldivia en conversación con TNT Sports, refiriéndose a lo que se hablaba de la U de Chile en la previa del Superclásico.

Con el triunfo ante el archirrival, Universidad de Chile se encarama un poco más en la tabla, llegando a seis puntos, Ahora, el Romántico Viajero ya no está en la última plaza de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

La jugada del gol de la U | Photosport

En resumen…

Matías Zaldivia anotó el gol del triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo.

El técnico Francisco Meneghini aseguró su continuidad tras la victoria en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile alcanzó seis puntos y abandonó el último lugar de la tabla.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?