Matías Zaldivia fue el héroe de Universidad de Chile en el triunfo por 0-1 contra Colo Colo, por el Superclásico 199 en el estadio Monumental. El ex defensa de los albos ya contaba con el respeto y confianza de los azules, pero este domingo dio un paso más allá de su figura como referente en el camarín.

Con su gol en Pedrero con la camiseta azul, Zaldivia se gaduó de líder positivo en la U, dejando atrás cualquier vestigio de su paso por Colo Colo.

Según opinó el ex entrenador de la U, Héctor Pinto, en conversación con RedGol, “Zaldivia se graduó de líder positivo. Hace rato que él se transformó en ese líder que la U tanto necesita, un jugador que además del liderazgo que representa, también lo refleja en la cancha“.

Héctor Pinto: Zaldivia lidera y hace más en la U

“Se entrega entero, de repente incluso trata de hacer más de lo que le corresponde. Me parece que la U ahí encontró una persona que la puede orientar y guiar, incluso a los más jóvenes”, agregó.

Héctor Pinto le entrega el diploma de líder de Universidad de Chile.

El otrora deté sostiene que “son actitudes típicas de estos jugadores que sienten ese liderazgo, son jugadores que saben que son importantes dentro del equipo. Que tienen el reconocimiento de sus compañeros, entonces se les hace más fácil ese liderazgo“.

“Los jugadores de la U lo han reconocido y Zaldivia ha pasado por arriba de jugadores que incluso son de casa en cuanto al liderazgo del camarín“, añadió Héctor Pinto.

Por último el campeón con los azules el Apertura 2004 valoró el nuevo triunfo de la U en La Ruca: “está bien, la U ya mató esa racha en la que no podía ganarle a Colo Colo en el Monumental“, sentenció.

