Justo cuando más se debería tener esperanzas y alegría en la Universidad de Chile, una noticia deja a los hinchas azules helados. Resulta que Gustavo Álvarez está con un pie fuera de la institución y partiría a la Selección de Perú, a fines de este 2025.

Un golpe para el hincha del Romántico Viajero, que venía agarrándole cariño al DT, tras dos temporadas de buenos resultados. Y, pese a que la cabeza debe estar puesta en la Copa Sudamericana, ya se empiezan a preguntar sobre el futuro técnico de la U.

Con la duda en la cabeza, RedGol se acercó a uno que sabe de la institución azul, jugó en ella y, muy importante, pudo dirigirla durante un año y medio y ganar el Apertura 2004: Héctor Pinto.

ver también En la U de Chile asumen que Gustavo Álvarez se irá a fin de año: “Es muy difícil convencerlo…”

Héctor Pinto se refiere al próximo DT de la U de Chile: “Tiene que conocer su idiosincrasia”

En exclusiva con RedGol, Héctor Pinto dio su opinión sobre quién debería agarrar el toro azul por las astas el próximo año, ante la inminente salida de Gustavo Álvarez. Para el ex DT del Romántico Viajero, la prioridad está en alguien que conozca al club.

“Me gustaría un técnico que conozca a la U. Yo sé que Álvarez venía de otro lado, pero cuando él hablaba, lo hacía con mucho conocimiento del equipo. Él estudió mucho lo que es la U, su hinchada, su pasado, su identidad. Me gustaría que viniera una persona que conociera mucho lo que es la idiosincrasia de la U“, enfatizó el DT, que dio un nombre exacto para el puesto.

“En las divisiones menores está el Kuki Henríquez. Ese tipo de persona tiene que ser el próximo DT. Alguien con mucho estudio, joven y que conozca el medio. Quizás yo no lo sacaría del lugar en el que está, porque se necesita mucho también. Pero, alguien así”, señaló el ex técnico de la U.

Publicidad

Publicidad

“No es fácil dirigir a la U. Hay que conocer el medio, los jugadores, la identidad“, cerró Héctor Pinto, quien además estuvo de acuerdo que hay nombres buenos entre los que suenan para sucederle a Álvarez, como Jaime García y el Chino González.

Gustavo Álvarez ha dado resultados en la U | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Por la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile enfrentará a Palestino este lunes, 13 de octubre, a las 16.00 horas.

Publicidad

Publicidad