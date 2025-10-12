ver también El gran problema de U de Chile con la salida de Gustavo Álvarez: “Costó seis años encontrar…”

Universidad de Chile tiene varios desafíos importantes. Claro que, antes de batallar en las semifinales de la Copa Sudamericana, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tendrá que medirse ante Palestino, por la Liga de Primera 2025.

Será un partido bisagra para los laicos. No solamente porque podría avivar los ánimos para el duelo por Copa Sudamericana. Sino, también, porque la U necesita sí o sí los tres puntos para meterse en la pelea por el segundo lugar del torneo.

Eso les permitiría un lugar en la próxima Copa Libertadores y la oportunidad de mejorar lo hecho en el último torneo continental, donde no pudieron superar la fase de grupos.

Uno que se baja en la U de Chile

La U de Chile ya tenía a sus citados para el duelo ante Palestino. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro. Resulta que Gustavo Álvarez sufrió una baja de último momento.

Se trata de Lucas Assadi, quien ya había quedado fuera de la Selección Chilena por un cuadro febril que lo aquejó en la previa del amistoso con la Selección de Perú. Ahora, Ignacio Vásquez será quien ocupe su lugar en la citación, tal como aseguró Emisora Bullanguera.

Con esto, la U no tendrá a su 10 y mejor jugador para el encuentro ante Palestino. Una baja que de seguro pesará, aunque Gustavo Álvarez sabe darle vuelta a estas situaciones.

Lucas Assadi celebra la obtención de la Supercopa | Photosport

Esta es la lista de los citados de la U

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia.

Volantes: Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez y Maximiliano Guerrero.

Delanteros: Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra e Ignacio Vásquez.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Por la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile enfrentará a Palestino este lunes, 13 de octubre, a las 16.00 horas.

