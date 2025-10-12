Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

Suenan las alarmas en la U de Chile: Gustavo Álvarez sufre con baja de última hora para enfrentar a Palestino

El cuadro laico no podrá contar con un importante jugador para el duelo ante los árabes. Gustavo Álvarez convocó a un jugador en su lugar.

Por Jose Arias

La U no podrá contar con una de sus figuras.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U no podrá contar con una de sus figuras.
El gran problema de U de Chile con la salida de Gustavo Álvarez: “Costó seis años encontrar…”

ver también

El gran problema de U de Chile con la salida de Gustavo Álvarez: “Costó seis años encontrar…”

Universidad de Chile tiene varios desafíos importantes. Claro que, antes de batallar en las semifinales de la Copa Sudamericana, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tendrá que medirse ante Palestino, por la Liga de Primera 2025.

Será un partido bisagra para los laicos. No solamente porque podría avivar los ánimos para el duelo por Copa Sudamericana. Sino, también, porque la U necesita sí o sí los tres puntos para meterse en la pelea por el segundo lugar del torneo.

Eso les permitiría un lugar en la próxima Copa Libertadores y la oportunidad de mejorar lo hecho en el último torneo continental, donde no pudieron superar la fase de grupos.

En la U de Chile asumen que Gustavo Álvarez se irá a fin de año: “Es muy difícil convencerlo…”

ver también

En la U de Chile asumen que Gustavo Álvarez se irá a fin de año: “Es muy difícil convencerlo…”

Uno que se baja en la U de Chile

La U de Chile ya tenía a sus citados para el duelo ante Palestino. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro. Resulta que Gustavo Álvarez sufrió una baja de último momento.

Se trata de Lucas Assadi, quien ya había quedado fuera de la Selección Chilena por un cuadro febril que lo aquejó en la previa del amistoso con la Selección de Perú. Ahora, Ignacio Vásquez será quien ocupe su lugar en la citación, tal como aseguró Emisora Bullanguera.

Con esto, la U no tendrá a su 10 y mejor jugador para el encuentro ante Palestino. Una baja que de seguro pesará, aunque Gustavo Álvarez sabe darle vuelta a estas situaciones.

Publicidad
Lucas Assadi celebra la obtención de la Supercopa | Photosport

Lucas Assadi celebra la obtención de la Supercopa | Photosport

Esta es la lista de los citados de la U

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia.

Volantes: Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez y Maximiliano Guerrero.

Delanteros: Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra e Ignacio Vásquez.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Por la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile enfrentará a Palestino este lunes, 13 de octubre, a las 16.00 horas.

Publicidad
¿Con Lucas Assadi? Estos son los citados de la U de Chile ante Palestino

ver también

¿Con Lucas Assadi? Estos son los citados de la U de Chile ante Palestino

Lee también
Toman nota la U de Chile y Perú: las reacciones que marcan a Álvarez
U de Chile

Toman nota la U de Chile y Perú: las reacciones que marcan a Álvarez

Mientras la U le paga 50 mil dólares a Gustavo Álvarez, este sueldo ofrecen en Perú
U de Chile

Mientras la U le paga 50 mil dólares a Gustavo Álvarez, este sueldo ofrecen en Perú

La U revela el gran problema con Álvarez: "Costó seis años..."
U de Chile

La U revela el gran problema con Álvarez: "Costó seis años..."

Jugó en Chile y es viral en Argentina: ¡insulta a compañero en un clásico!
Internacional

Jugó en Chile y es viral en Argentina: ¡insulta a compañero en un clásico!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo