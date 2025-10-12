La posible salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile ha encendido el debate en el mundo bullanguero, luego de la publicación que lo pone como el principal candidato a la banca de la selección de Perú.

Por lo mismo, los históricos azules toman micrófono con Redgol para analizar la situación que se viene en el club sin el argentino, donde fue Marcos González el primero en que apunta a una situación clave.

“Buscar un técnico protagonista, le costó cinco o seis años que no acertaba con los entrenadores y tendrá que salir a buscar alguien de ese perfil”, destacó el ex defensor campeón con la U.

“No es buena noticas para la U, costó seis años encontrar un entrenador que haga jugar a a U y esperamos no caer nuevamente en eso”, detalló.

Gustavo Álvarez logró una relación con el plantel que será difícil de retomar en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Vaccia: “Es una pena; hay que partir de cero”

Uno que asume que es una batalla perdida de Universidad de Chile si llega una selección como la de Perú es César Vaccia, quien deja en claro que si el técnico quiere partir hay que abrir las puertas.

“Los entrenadores pasamos, es una cosa que nadie es imprescindible, si Gustavo quiere irse a Perú es un salto inmenso en su carrera y habrá un entrenador que, a lo mejor, logre o mismo o más cosas con la U”, detalla.

En esa línea, asegura que la U pierde mucho sin Álvarez, pero hay que buscar uno que vaya por ese camino, aunque tengan que partir un proceso desde punto cero.

“Es una pena porque es un buen entrenador, un caballero, una persona que hizo mucho por la U. Pero si hay otra oferta y quiere irse no tiene sentido dejarlo acá. Hay que pensar en su carrera profesional. La U debe buscar a alguien con la vara alta que pueda sacar a la U adelante y empezar de cero”, finalizó.

