Universidad de Chile

U de Chile reacciona al rumor de la salida de Gustavo Álvarez a Perú: “No es nada extraño”

El gerente deportivo, Manuel Mayo, analizó la posible salida del técnico a Perú, además la opción de analizar el plantel al final de temporada.

Por Cristián Fajardo C.

Por primera vez la U habla del rumor de Gustavo Álvarez.
Universidad de Chile dejó en segundo plano el triunfo por 2-1 contra Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, disputado esta jornada en el estadio Santa Laura.

Todo, porque la teleserie de Gustavo Álvarez se tomó el protagonismo luego de la victoria, donde ahora fue el club quienes respondieron a los rumores de una salida anticipada del entrenador.

Fue el gerente deportivo Manuel Mayo quien habló en TNT Sports sobre la polémica publicación, donde de inmediato dijo que lo encuentra normal por el nivel del entrenador.

“Creo que Gustavo ya lo dijo tras el partido, donde dijo que cualquier noticia que salga de él o nosotros recién será oficial”, explicó el director.

Gustavo Álvarez también desmiente su salida a Perú. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Gustavo Álvarez reacciona molesto por su salida de U de Chile: “Seamos serios”

La U asegura que Gustavo Álvarez continuará en el club

Manuel Mayo profundizó sobre la situación de Gustavo Álvarez, donde dejó en claro que cuando el entrenador habló de hacer una análisis al final de temporada, es algo que siempre se realiza y no significa una salida.

“Ya le renovamos a principio de año, para extender el contrato por lo bien que ha trabajado en el club y en conjunto, estamos contentos con él y se refleja en la cancha”, explicó.

“Nunca nos vamos a referir a rumores, menos ahora. Lógicamente en diciembre se ven temas con jugadores, es un club grande pero todos estamos en permanente evaluación y si las partes están cómodas seguiremos. Pero es algo de lógica y él lo ha hecho en su vida, que al final de año conversa de lo que viene y analiza su futuro, no es nada extraño”, detalló.

