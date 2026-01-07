Colo Colo sacude el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 con el regreso de uno de sus mayores proyectos en los últimos años. Después de semanas de rumores, este miércoles se concretó el retorno de Damián Pizarro al Cacique luego de su aventura por Europa.

El delantero partió a mediados del 2024 rumbo al Udinese de Italia, donde de la mano de Alexis Sánchez tuvo su primera experiencia en el extranjero. Las cosas no salieron como esperaba y el club decidió enviarlo a préstamo al Le Havre de Francia, pero el panorama no mejoró e incluso se puso peor.

Ante este escenario, el jugador se declaró en rebeldía y no se presentó a los trabajos con su actual club para forzar su salida. Así, estuvo en Chile esperando para que su retorno al Estadio Monumental se concretara, lo que ocurrió hace instantes.

Damián Pizarro deja Europa y vuelve a Colo Colo por su revancha

Colo Colo no alcanza a echar de menos a Salomón Rodríguez y ya tiene a su reemplazante, el que llega directamente desde Europa. Damián Pizarro tiene todo listo y sólo resta que se haga oficial su retorno al Cacique para el 2026.

Damián Pizarro regresa a Colo Colo luego de su aventura por Europa. Foto: Photosport.

El atacante deja el fútbol francés luego de no haber sido considerado por su técnico y buscará relanzar su carrera en la cancha que lo hizo dar el salto. Así lo confirmaron hace algunos minutos y en medio de la reunión de directorio de Blanco y Negro que se lleva a cabo a esta hora.

Fue el periodista César Luis Merlo quien reveló que Damián Pizarro tiene todo definido para volver a jugar por Colo Colo. “Ya hay acuerdo para que se corte el préstamo en Le Havre“, dijo en su cuenta de X (ex Twitter).

En esa misma línea, el reportero destapó que hay una cláusula importante en el vínculo que firmará el artillero con el Cacique. Esto, ya que Udinese, dueños de su pase, lo cederán por una temporada y con opción de compra, con lo que podrían evitar seguir pagando las cuotas que aún deben de su salida en 2024.

Queda esperar a que las redes sociales del Eterno Campeón lo hagan oficial para que se sume a los trabajos de pretemporada en Pirque. Esto debería ocurrir a más tardar mañana, tras las revisiones médicas correspondientes.

Damián Pizarro deja Europa y vuelve a Colo Colo para tratar de salir a flote después de unos últimos meses muy complicados. El Cacique le da la mano a su canterano para que recupere su mejor versión y así los pueda ayudar a volver a pelear títulos en 2026.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en su primera etapa en Colo Colo?

En su primera etapa con Colo Colo, Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales. En ellos anotó 12 goles, aportó con 8 asistencias y alcanzó los 3.565 minutos dentro de la cancha. Ganó el Campeonato Nacional y la Copa Chile.