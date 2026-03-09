Con apenas 11 años recién cumplidos, David Valenzuela ya exhibe una trayectoria poco habitual para su edad. Sobre su bicicleta, el estudiante del Colegio Mayor Peñalolén se ha consolidado como doble tetracampeón nacional de BMX Race, disciplina olímpica del ciclismo que practica casi desde que empezó a caminar. Tales credenciales lo llevaron este fin de semana hasta Temuco para disputar el inicio de la Copa Chile, primer gran desafío de la temporada.

Desde 2022, Valenzuela ha dominado su categoría en las competencias organizadas por la Federación Chilena de Ciclismo, encadenando una serie de resultados que lo han consolidado como promesa deportiva local. En diciembre pasado conquistó su cuarto título consecutivo en el Campeonato Nacional de BMX Race, logro que se sumó a las cuatro coronas que también ostenta en la Copa Chile, circuito que reúne fechas itinerantes a lo largo del país y que funciona como una suerte de liga del calendario nacional.

“Mis expectativas siempre son ganar. Entrené mucho durante el verano, así es que espero poder seguir peleando los primeros lugares”, comenta David, quien interpreta su destacado palmarés como el resultado de años de dedicación y constancia. “Todo ese esfuerzo finalmente han traído resultados”, dice.

Aunque hoy está enfocado en las competencias locales, David proyecta su mirada hacia uno de los grandes desafíos de su joven carrera: el Campeonato Mundial de Ciclismo BMX 2026, que se disputará entre el 18 y 19 de julio en Brisbane, Australia. “Ya estoy pensando en ese torneo. En 2024 tuve la oportunidad de participar y ahora espero superarme, seguir sumando experiencia y continuar avanzando en mi desarrollo como deportista”, señala.

David Valenzuela se imagina en los Juegos Olímpicos por Chile.

El apoyo familiar y del colegio

Ingrid Pérez, su madre, reconoce el esfuerzo que su hijo ha desarrollado desde comienzos de año. “David se ha preparado todo el verano para esta temporada competitiva. Lo veo más maduro y cada vez más seguro, por lo que está muy contento con su progreso”, comenta. “Este año queremos que todo fluya y que pueda seguir avanzando, con la idea de que compita fuera del país con los mejores del BMX Race”, agrega.

De cara a su futuro inmediato, David mantiene una exigente rutina de preparación que se extiende de lunes a sábado, y que combina tres jornadas de entrenamiento en pista con otras tres en gimnasio. Parte importante de este trabajo lo desarrolla junto a ProRide Academy y al club All Black Chile, además de sesiones regulares con el programa Promesas Chile. A este proceso se suma el apoyo de la Municipalidad de Peñalolén, institución que le entrega sesiones mensuales de psicología deportiva y asesoría nutricional.

“Él no falta ni al gimnasio ni a la pista. A veces incluso ha estado enfermo y aun así no quiere parar, realmente ama su deporte”, comenta Juan Valenzuela, padre de David, quien como cualquier otro escolar entró a clases a inicios de mes.

“Empecé el colegio, pero no pude quedarme mucho, porque tuve que viajar a Temuco para competir. Agradezco mucho a mi colegio, porque siempre me da facilidades para poder salir a entrenar y competir sin que eso se transforme en un problema”, detalla el deportista.

“David es un niño que logra cumplir con todos sus deberes, ya sean pruebas, tareas o entrenamientos, no falla, es muy esforzado”, complementan sus padres. “Se organiza muy bien y le queda tiempo incluso para jugar en el computador. Creemos que la clave está en tener un horario, una rutina y cumplirla. Cuando hay ganas y constancia, las cosas resultan”, afirman.

“Ya me acostumbré, entreno siempre y trato de cumplir con todo. Lo hago feliz, porque es lo que más me gusta”, asegura David, joven que sueña con representar a Chile en las máximas instancias del BMX. “Quiero ser campeón del mundo y llegar a competir en unos Juegos Olímpicos”, concluye.