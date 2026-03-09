Sus últimos round en la farándula y arrebatos han tenido a Sammis Reyes en el centro de la polémica. Tan así, que medios de espectáculos dieron a conocer la postura del entorno de Emilia Dides, su pareja.

A poco de haber sido padres, la pareja se dejó ver en el pasado Festival de Viña, aunque con controversias televisivas del ex jugador de la NFL. Vetado por eventos, discusión con una banda y pelea con otros rostros fueron parte de su pasada por la Ciudad Jardín.

Fue así que en el podcast “Quién Es Uno” se dio a conocer que la familia de la ex Miss Universo Chile 2024 está en alerta por Sammis Reyes. Al respecto, la periodista Paula Escobar reveló la información con detalles de la polémica familiar.

La reacción familiar por polémicas de Sammis Reyes

Desde el entorno de Emilia Dides hay preocupación por el comportamiento de Sammis Reyes y sus últimas polémicas. “Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tienen no le suman a la hija”, dijo Paula Escobar.

“Los Dides estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados”, complementó la comunicadora.

Siguiendo con la versión del citado medio, Paula Escobar lanzó su lapidaria opinión diciendo que “me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta”.

“Los bonos de la Emilia están bajando. Acuérdate que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio”, cerró.