Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV chilena

“Están preocupados por su comportamiento, es intenso”: filtran alerta en familia de Dides por Sammis Reyes

Tras su controvertido paso en torno al Festival de Viña, en el entorno de la pareja de Reyes se pronunciaron. Ya se bajaron de un evento.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Las últimas polémicas de Reyes han sido noticia.
© Instagram.Las últimas polémicas de Reyes han sido noticia.

Sus últimos round en la farándula y arrebatos han tenido a Sammis Reyes en el centro de la polémica. Tan así, que medios de espectáculos dieron a conocer la postura del entorno de Emilia Dides, su pareja.

A poco de haber sido padres, la pareja se dejó ver en el pasado Festival de Viña, aunque con controversias televisivas del ex jugador de la NFL. Vetado por eventos, discusión con una banda y pelea con otros rostros fueron parte de su pasada por la Ciudad Jardín.

Fue así que en el podcast “Quién Es Uno” se dio a conocer que la familia de la ex Miss Universo Chile 2024 está en alerta por Sammis Reyes. Al respecto, la periodista Paula Escobar reveló la información con detalles de la polémica familiar.

La reacción familiar por polémicas de Sammis Reyes

Desde el entorno de Emilia Dides hay preocupación por el comportamiento de Sammis Reyes y sus últimas polémicas. “Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tienen no le suman a la hija”, dijo Paula Escobar.

Los Dides estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados”, complementó la comunicadora.

Publicidad

Siguiendo con la versión del citado medio, Paula Escobar lanzó su lapidaria opinión diciendo que “me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta”.

Revelan detalles de la pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda: “Se fue de espaldas al suelo”

ver también

Revelan detalles de la pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda: “Se fue de espaldas al suelo”

“Los bonos de la Emilia están bajando. Acuérdate que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio”, cerró.

Lee también
El impactante ninguneo a la carrera de Sammis Reyes: "Un invento"
Noticias

El impactante ninguneo a la carrera de Sammis Reyes: "Un invento"

Destapan fuerte discusión entre Sammis Reyes y conocida banda
Noticias

Destapan fuerte discusión entre Sammis Reyes y conocida banda

Nuevos detalles de la pelea entre Sammis Reyes y pareja de Dani Aránguiz
Noticias

Nuevos detalles de la pelea entre Sammis Reyes y pareja de Dani Aránguiz

"No somos tan malos": el Fantasma Figueroa le avisa a Milad y la Roja
Chile

"No somos tan malos": el Fantasma Figueroa le avisa a Milad y la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo