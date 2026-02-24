Código promocional Fortunazo REDBONO en Chile: bono de hasta $500,000 CLP + giros en la Gran Rueda

Crea una cuenta nueva usando el código promocional Fortunazo REDBONO y reclama un bono de bienvenida de hasta $500.000 CLP por el 150% de tus depósitos.

Además del bono, podrás recibir un giro en la Gran Rueda para recibir premios adicionales. Conoce todos los detalles de esta bonificación en el operador anteriormente llamado Parimatch.

¿Qué obtengo con el código promocional Fortunazo?

En Fortunazo, el nombre con el que ahora se conoce Parimatch Chile, tienes la opción de reclamar bonos de bienvenida para deportes y casino y, después de liberarlos, encontrar promociones adicionales.

Una excelente noticia para los nuevos usuarios que usen el código promocional Parimatch o Fortunazo, es que la casa de apuestas te entrega una bonificación adicional con tu segundo depósito y hasta la quinta recarga, tanto para deportes como para casino.

Oferta de Fortunazo Detalles de la promo Código de Promoción Deportes 150% hasta $500,000 CLP + Giro en la Gran Rueda con primer depósito REDBONO Deportes Segundo depósito: 90% hasta $400,000 + Apuesta Gratis de $5,000. REDBONO Deportes Tercer depósito: 80% hasta $350,000 + un giro en la Gran Rueda. REDBONO Deportes Cuarto depósito: 100% hasta $350,000 CLP. REDBONO Deportes Quinto depósito: 80% hasta $400,000 CLP y un último giro en la Gran Rueda. REDBONO Casino 500% hasta $5,000,000 CLP divididos en tus primeros cinco depósitos. REDBONO

Tomada de fortunazo.cl

¿Cómo utilizar el código promocional Fortunazo en el registro?

Antes de que puedas reclamar los bonos de bienvenida para deportes o casino, debes completar el proceso de registro en la casa de apuestas usando el código promocional REDBONO.

Este es un proceso simple en el que crearás tu cuenta, con tu nombre de usuario y contraseña. Entonces tendrás acceso a la sección de depósito para realizar tus primeras recargas así:

Ingresa al portal web de Fortunazo Presiona el botón ‘Regístrate’ Completa los campos solicitados Elige un bono y cambia la selección para digitar el código promocional REDBONO. Presiona el botón ‘Join’ y realiza tu primer depósito

Tomada de fortunazo.cl

Oferta de bienvenida para Fortunazo (Deportes y casino)

El bono de bienvenida que te entrega el código Parimatch o Fortunazo es una oferta que activas al realizar tus primeros cinco depósitos válidos en la casa de apuestas.

Con el primer depósito, la bonificación te entrega el 150% del monto que recargues hasta $500,000 CLP, y te entrega un giro gratis en la Gran Rueda con la posibilidad de ganar premios adicionales, como un set de apuestas gratis.

Tomada de fortunazo.cl

Bonos de bienvenida por los siguientes cuatro depósitos

Una gran ventaja que te entrega el código promocional Parimatch o Fortunazo es la posibilidad de reclamar un porcentaje adicional de tus siguientes cuatro depósitos. La oferta funciona así:

Bono por el segundo depósito: Realiza un depósito válido de mínimo $5,000 CLP y recibe el 90% adicional de ese valor hasta $400,000 CLP más una apuesta gratis de $5,000. Deberás cumplir con un rollover de 7x en bonos.

Realiza un depósito válido de mínimo $5,000 CLP y recibe el 90% adicional de ese valor hasta $400,000 CLP más una apuesta gratis de $5,000. Deberás cumplir con un rollover de 7x en bonos. Promoción para el tercer depósito: Con un depósito mínimo de $2,500 CLP podrás recibir un bono del 80% de ese valor y hasta $350,000. Adicionalmente podrás girar la rueda por segunda vez. El requisito de apuesta es de 7x.

Cuarto depósito: Con una recarga de mínimo $5,000 podrás reclamar el 100% hasta $350,000 CLP. Esta bonificación cuenta con un rollover de 7x en bonos.

Con una recarga de mínimo $5,000 podrás reclamar el 100% hasta $350,000 CLP. Esta bonificación cuenta con un rollover de 7x en bonos. Bonificación por el quinto depósito: Reclama el 80% de tu depósito hasta $400,000 CLP y aprovecha tu último giro en la Gran Rueda. Depósito mínimo de $2,500 CLP.

Términos y Condiciones de la oferta

El bono de bienvenida que te entrega el registro con el código promocional Fortunazo está dividido en tus primeros cinco depósitos.

Te vamos a contar cuáles son los TyC de esa primera recarga que te entrega un bono de bienvenida del 150% hasta $500,000 CLP + un giro en la Gran Rueda:

Mayores de 18 años

Depósito mínimo: $2,500 CLP o más

El bono se acreditará automáticamente

Acceso a un giro de la Gran Rueda para ganar más premios.

Requisitos de apuesta: 7x en bonos

Premios de la Gran Rueda: Apuestas gratis de $2,000, $5,000 o $10,000 o un año de Apuestas Gratis (Apuestas Gratis de $5.000 cada semana durante 52 semanas)

Para más Términos y Condiciones del bono de bienvenida te invitamos a visitar la página web del operador.

Otras promociones de Fortunazo para usuarios ya registrados

Luego de usar alguno de los bonos de bienvenida para deportes o casino a los que accediste tras registrarte con el código promocional Fortunazo, la casa de apuestas te ofrece otras promociones.

Principalmente, estos bonos y promociones adicionales están dirigidos a los juegos de casino y casino en vivo:

Reclama el 10% en cashback semanal en casino

En primer lugar, debes apostar en los juegos de los proveedores participantes como Pragmatic Play, Amigo, TaDa, 3 Oaks y Gamzix.

Si acumulas pérdidas durante el periodo promocional, recibirás un 10% de cashback sobre el total perdido.

Deberás apostar el monto recibido en cashback dos veces (2x) en la sección “Tragamonedas” para habilitar su retiro. El cashback semanal del 10% está disponible cada semana, desde el lunes hasta el domingo.

El porcentaje de devolución es del 10% y por un monto mínimo de $1,000 CLP hasta $200,000, mientras que el periodo de acumulación es de lunes (00:01) a domingo (23:59 hrs).

Por otra parte, el plazo para reclamar el cashback es dentro de las 24 horas posteriores al final del periodo de acumulación.

Tomada de fortunazo.cl

Martes de giros gratis en casino

En esta promoción puedes elegir cuál opción se ajusta a tus necesidades.

Por un monto específico en tu depósito,podrás reclamar una cantidad de giros gratis cada martes así:

20 giros gratis | Apuesta $100 – Depósito mínimo $2,500 30 giros gratis | Apuesta $150 – Depósito mínimo $5,000 40 giros gratis | Apuesta $250 – Depósito mínimo $10,000 50 giros gratis | Apuesta $300 – Depósito mínimo $15,000

Tomada de fortunazo.cl

Atención al cliente en Fortunazo

Existen dos opciones de contacto con el servicio al cliente de Fortunazo. La casa de apuestas ha dispuesto la atención vía chat en vivo, o la recepción de correos electrónicos.

Desliza el cursor en la barra derecha de la página web del operador, e ingresa al link ‘Soporte’. Allí verás el botón para acceder al chat en vivo o para escribir tu email.

Tomada de fortunazo.cl

El chat en vivo tiene un tiempo estimado de respuesta de 1 minuto, y allí podrás realizar todas las consultas que necesites resolver, incluso sobre el código promocional Fortunazo.

Nuestra experiencia con el código promocional Fortunazo

Registrarte con el código Parimatch o Fortuanzo es un proceso bastante sencillo y podrás usar todos sus beneficios que te entrega la casa de apuestas.

El principal de ellos es el bono de bienvenida para deportes o casino. En nuestro caso usamos el bono para apuestas deportivas y realizamos un depósito de $10,000 CLP. Se acreditaron a nuestra cuenta inmediatamente $15,000 CLP como bono de bienvenida.

En su oferta, Fortunazo cuenta con 11 deportes disponibles para apostar, entre ellos los más populares: fútbol, tenis, baloncesto o fútbol americano.

Recuerda que el bono de bienvenida para deportes o casino cuenta con un dinámica en la que te entregan un porcentaje adicional con tus primeros cinco depósitos.

Después de usar estas bonificaciones, podrás ingresar al link de ‘Promociones’ para encontrar más ofertas, particularmente para casino y casino en vivo.

Además, con tu cuenta de usuario nueva podrás acceder al apartado de casino, en el que encontrarás más de 10.000 juegos de tragamonedas disponibles a tu elección.

Realiza tu registro usando el código promocional Fortunazo al momento del registro o al solicitar un bono y disfruta de la plataforma de esta casa de apuestas.

Preguntas frecuentes del código promocional Fortunazo

Si todavía tienes dudas de cómo acceder a las ofertas y promociones con el código Parimatch o Fortunazo, entonces esta sección de preguntas frecuentes es la indicada para tí:

¿Cuál es el código promocional de Parimatch o Fortunazo para Chile?

El código promocional Fortunazo es REDBONO para Chile. Este código es exclusivo de Redgol.

¿Cuál es el depósito mínimo para activar el bono?

El bono de bienvenida por el primer depósito se activa con una recarga mínima de $2,500 CLP. El mismo valor aplica para el depósito tres y cinco, mientras que los depósitos dos y cuatro deben contar con una recarga de $5,000 CLP o más.

¿Puedo usar el bono tanto en deportes como en casino?

Elige durante tu registro con el código promocional Fortunazo el bono que quieres usar, ya sea el de deportes o el de casino.

¿Qué métodos de pago son válidos?

Puedes usar casi cualquier método de pago disponible como webpay, Mach o usando cualquiera de los bancos disponibles en Chile.

¿Qué pasa si no pongo el código promocional?

Podrás completar el registro pero no podrás acceder a las ofertas exclusivas que vienen atadas al código promocional Fortunazo REDBONO.